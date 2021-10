Keanu Reeves achète des montres Rolex à 10 000 $ de l’équipe de cascadeurs «John Wick 4»

Keanu Reeves a retiré un autre de ses cadeaux infâmes, cette fois pour l’équipe de cascadeurs sur John Wick: Chapitre 4. Les membres de l’équipe de cascadeurs ont partagé sur Instagram des photos de leurs nouvelles Rolex Submariner, avec des gravures commandées par Reeves. Les fans sont éperdument amoureux de Reeves et de sa générosité, comme d’habitude.

Le cascadeur Bruce Lee Concepcion a partagé une photo de sa nouvelle montre sur son histoire Instagram, tandis que le cascadeur Jeremy Marinas a montré la gravure et une autre personne mangeant dans le même restaurant a partagé une photo de Reeves à table, distribuant les montres. Il aurait acheté les Rolex pour Concepcion, Marinas, les cascadeurs Dave Camarillo et Li Qiang, ainsi qu’une autre pour lui-même. Au dos de chacun était gravé « The John Wick Five », suivi du nom du cascadeur, du nom de Reeves et de la signature « JW4 2021 ». Selon Robb Report, chaque montre coûte environ 10 000 $.

Marinas a appelé cela le « meilleur cadeau d’emballage de tous les temps » dans son message, tandis que Concepcion a écrit « merci mon frère » avec un emoji en forme de cœur à côté des initiales de Reeves. La Submariner est l’une des montres les plus emblématiques du dernier demi-siècle, en particulier pour la plongée et d’autres activités difficiles, ce qui la rend parfaite pour cette équipe de cascadeurs. Les commentateurs aux yeux d’aigle soupçonnent qu’il s’agit du nouveau modèle sorti en septembre 2020.

Au-delà du prix lui-même, c’est un cadeau impressionnant car les montres Rolex sont difficiles à trouver en ce moment. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19 ont également atteint l’industrie horlogère haut de gamme, de sorte que les nouvelles Rolex sont rares et que les pièces d’occasion génèrent une majoration énorme.

Pourtant, Reeves est connu pour faire tout son possible lorsqu’il s’agit d’offrir des cadeaux et de partager la richesse avec ses collaborateurs sur le plateau. L’acteur a renégocié son contrat sur The Matrix pour renoncer à son pourcentage des bénéfices des suites afin qu’il y ait plus d’argent pour payer l’équipe des effets spéciaux, et il est également un philanthrope actif.

« L’argent est la dernière chose à laquelle je pense. Je pourrais vivre de ce que j’ai déjà fait au cours des prochains siècles », a déclaré Reeves à Hello Magazine en 2003. Avec le succès de John Wick 4 et l’enthousiasme pour The Matrix 4, il semble l’argent continuera de préoccuper peu Reeves. John Wick: Chapter 4 est actuellement prévu pour le 27 mai 2022 tandis que The Matrix Resurrections sortira le 22 décembre 2021 à la fois dans les salles et sur HBO Max.