Keanu Reeves adresse des photos virales de lui l’air triste, partage ce qu’il ressentait vraiment

Keanu Reeves s’explique.

L’acteur de 57 ans fait l’objet d’un mème viral depuis 2010 lorsqu’une photo de l’acteur de « Matrix » regardant particulièrement vers le bas a commencé à circuler en ligne.

Sur la photo, surnommée » triste Keanu « , un Reeves aux cheveux courts est assis sur un banc alors qu’il grignote de la nourriture. Il regarde sombrement ses pieds pendant qu’il pose ses bras sur ses jambes.

Lors d’une apparition dans « The Late Show with Stephen Colbert » plus tôt cette semaine, l’acteur a révélé la véritable histoire derrière la photographie virale.

Keanu Reeves a adressé une photo virale de lui de 2010 dans laquelle il regardait particulièrement vers le bas.

« Je mange juste un sandwich, mec! » a plaisanté la star de « John Wick ».

Il a poursuivi: « Je réfléchissais. J’avais des trucs en cours. J’avais faim. »

La prise de vue était apparemment référencée dans un cadre de la bande dessinée récemment créée par Reeves et intitulée « Brzrkr ». Le cadre montrait un homme aux cheveux noirs assis sur un banc sous la pluie, prenant une pose similaire.

« Cette similitude – Ron Garney est l’artiste incroyable qui illustre et conçoit ‘Brzrkr’ – je ne savais pas qu’il allait le faire, mais c’est ce qu’il a fait », a déclaré Reeves en référence au panneau de bande dessinée faisant écho à la photo virale. « Donc je pense que c’est une sorte de méta. »

Reeves a expliqué lors d’une apparition dans » The Late Show with Stephen Colbert » qu’il avait » faim » sur la photo virale de 2010. (Photo de Scott Kowalchyk/CBS via .)

La star a déclaré qu’il « n’était peut-être même pas vrai » que Garney, qui a également travaillé sur diverses bandes dessinées Marvel, s’inspire du vrai mème.

« L’artiste, je pense, a pris ce mème et quoi que ce soit, cette photo, puis l’a mis dans la bande dessinée », a-t-il ajouté avec un haussement d’épaules. « Mais c’est la vie et l’art. »

Reeves est également apparu dans une poignée d’autres mèmes au fil des ans, qu’il a également abordés lors de son apparition.

Keanu Reeves sera ensuite vu reprenant son rôle de Neo dans « The Matrix Resurrections », dans les salles et sur HBO Max le 22 décembre. (Warner Bros.)

« Je n’ai aucune idée, monsieur », a-t-il dit pour expliquer pourquoi il fait si souvent l’objet de mèmes. « Vraiment. »

« Mème sur moi, quand tu n’es pas fort, et je serai ton ami, je t’aiderai à porter [on] », a-t-il chanté sur l’air de « Lean on Me » de Bill Withers.

