Keanu Reeves connaît les secrets de l’univers Esquire. Keanu a posé pour le magazine Esquire, l’acteur de 57 ans fait actuellement la promotion de son film The Matrix : Resurecction et l’interview était à Paris – où il tourne John Wick : Chapter 4, et dans le numéro d’hiver du magazine il est décrit par ses collègues comme une personne incroyable, gentille… incroyable !

Dans cette interview ce sont précisément ses amis et collègues qui parlent de lui, de Sandra Bullock à Carrie Ann Moss, Winona Ryder, Diane Keaton et Martha Plimpton. Ils disent tous qu’ils l’adorent. L’interview complète peut être lue sur Esquire, quelques parties ci-dessous (via CB):

Sandra Bullock sur Keanu Reeves :

« Il sait écouter. Et reviens. Folle. Aux gens. » Bullock a rencontré Keanu sur le tournage du film « Speed », sorti en 1994. Ils ont des amis communs. Ils ont le même publiciste, ce qui signifie qu’ils assisteront parfois aux mêmes événements à Hollywood, et prendront ensuite un verre. Ils n’ont jamais été ensemble, jamais. « Non » – dit-elle. Elle a toujours soutenu qu’être ensemble aurait ruiné une grande amitié. « Mais qui sait? Keanu est un gars qui, je pense, est ami avec toutes les femmes avec qui il est sorti. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui ait quelque chose d’horrible à dire sur lui. Alors peut-être aurions-nous pu survivre. Je ne sais pas. Mais nous n’avons pas eu à survivre à quoi que ce soit. Nous avons juste mûri ensemble sur des chemins parallèles, nous nous sommes donné des conseils et nous nous sommes réunis pour dîner et essayer de travailler ensemble. Et plus le temps passe, plus j’ai conscience de l’être humain. Aurais-je pu dire cela s’il m’avait quitté et m’avait bouleversé ? Probablement non. »

Quand le truc MeToo a commencé, j’avais tellement peur que quelque chose de mauvais sorte de Keanu… sérieusement, parce que tu sais, parfois tu as cette image d’acteur et Boum ! il en sort quelque chose qui vous laisse… WTF, choqué. J’ai pensé, si quelque chose de mauvais sort de Keanu, j’arrête ! Puis ils ont commencé à poster ces photos de lui posant avec des fans sans même les toucher… LOL ! J’étais si drôle, allez ! Il sait où il est.

Quel est le premier de Keanu Reeves ?

« Me connaître, ou connaître mon travail ? Parce que si vous allez me rencontrer, je suppose que vous pourriez le faire grâce à mon travail. Tu vas m’en donner trois ? D’accord. Trois films. Homme. Euh. (Longue pause). Oh mon Dieu. Trois films. D’accord, commençons par ‘The Matrix’ – et quand je dis ‘The Matrix’, faisons de la trilogie – une. Puis « L’Avocat du Diable ». Et puis… on a besoin de quelque chose avec de l’action, puis ‘Point Break’. »

Awww… je l’aimais à Constantine ! L’avocat de Diablo… (Ok, je l’aime dans presque tous ses films, il y en a d’autres qui ne le font pas… certainement pas. LOL !)

Lire le script Matrix pour la première fois :

« J’en ai fait le principal » – dit-il. « Je pensais » – voix de Jimmy Cagney – « Eh bien, c’est dans mon domaine ! J’ai eu une formation, des lectures sur des personnalités et des perspectives multiuniverselles. Alors quand j’ai vu ce script, penser à la réalité et à cette matrice, puis aux agents d’anime et à l’idée du contrôle de la pensée ou de ce qu’est la réalité, et de la réalité virtuelle – ouais, je me suis senti très à l’aise avec ça.

À propos de son ami River Phoenix :

« Il est rare de parler de lui au passé. Je déteste parler de lui au passé. Donc, je le garde presque toujours à l’esprit. C’était une personne très spéciale, tellement originale, unique, intelligente, talentueuse, créative et féroce. Réfléchi. Courageux. Et amusant. Et sombre. Et brillant. C’était super de le rencontrer. A – ouais. Inspirant Il me manque. »

Son empathie :

«Je pense que vous faites tout ce que vous pouvez pour les personnes que vous aimez et cela peut vous permettre de comprendre un peu ce que les autres traversent. En étant capable de comprendre cela et de partager une partie de cela, vous voyez s’il y a peut-être des choses que vous pouvez faire. Sachant que vous pouvez probablement offrir quelque chose, s’il se trouve dans une situation ou à un moment qui ne va pas, ou s’il a l’impression de ne pas savoir où être ou quoi faire. Si quelqu’un vient vous demander de l’aide – cette expérience partagée, où vous pouvez avoir une conversation. Vous n’avez pas marché à leur place, mais vous connaissez un peu le chemin qu’ils ont suivi. Nous pouvons toujours faire plus. Nous pouvons toujours faire plus. Il n’y a pas de limite à cela. Et tu ne peux pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire. »

Martha Plimpton et comment c’était de travailler avec Keanu à Parenthood :

«Nous sympathisons simplement. Nous étions amis. Nous avons passé un bon moment ensemble. Nous sommes allés à Disney World. Nous voyageons en voiture. Nous avons dansé sur l’album de Michael Jackson, Off The Wall dans notre bande-annonce. On s’aimait bien. »

Autres anecdotes adorables sur Keanu, Sandra a raconté qu’elle n’avait jamais bu de champagne et mangé de truffes alors un jour, Keanu est rentrée à la maison avec du champagne et des truffes et elle a tout essayé en se peignant les ongles en noir. Martha Plimpton a raconté une histoire sur un voyage en voiture à Key West avec Keanu et River et elle a presque été arrêtée et Keanu a essayé de la sauver. Sandra a partagé ce que c’était que de travailler avec Keanu sur Maximum Speed ​​juste après la mort de River, et de le regarder gérer son chagrin tout en équilibrant son travail.

Toutes les femmes qui le connaissent parlent de lui à merveille et comment il reste encore un mystère pour elles. En fait, je pense que c’est le cas pour tout le monde, Keanu est un peu comme un ange, et je ne veux pas dire qu’il est un saint, bien sûr, rien de tout cela, mais honnêtement… ça a l’air d’être hors de ce monde. Aime-le! Vous souvenez-vous de ce qu’Octavia Spencer a dit ? Oh…

Ainsi, Keanu Reeves connaît les secrets de l’Univers (Esquire). En effet!