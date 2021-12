Keanu Reeves et Drew Barrymore se souviennent d’une balade en moto à l’occasion du 16e anniversaire de l’actrice :  » Irresponsablement rapide « 

Keanu Reeves avait un cadeau d’anniversaire amusant pour Drew Barrymore à l’époque.

Les deux ont joué ensemble dans le téléfilm « Babes in Toyland » de 1986, alors que Barrymore, maintenant âgé de 46 ans, était encore une starlette en herbe. Reeves, maintenant âgée de 57 ans, a environ 11 ans son aînée.

Lors de la récente apparition de l’acteur de « Matrix » dans « The Drew Barrymore Show », les deux se sont remémorés leur amitié de longue date, qui remonte à environ 35 ans.

« Puis-je le ramener à un souvenir que j’ai avec vous ? » Barrymore a demandé. Elle a dit qu’elle se souvenait d’avoir célébré son 16e anniversaire dans un « club » et avait encouragé Reeves à intervenir s’il se souvenait de détails différemment.

« Vous êtes entré, vous m’avez attrapé la main, vous m’avez fait sortir et vous m’avez mis sur votre moto », a-t-elle commencé.

« Oh mon Dieu », a répondu l’acteur.

Barrymore a poursuivi: « Et nous avons conduit à la vitesse de ma vie. Nous y sommes allés et vous m’avez emmené dans le trajet de ma vie. »

L’actrice se souvient s’être sentie « si libre » à l’époque.

« C’était juste ce moment où je me souviens d’avoir aimé la vie et d’être si heureux et je le tiens si cher parce que plus nous vieillissons, plus il est difficile d’avoir ce sentiment », a-t-elle déclaré.

Reeves a déclaré qu’il ne se souvenait pas de l’endroit où il l’avait emmenée pour leur balade, mais Barrymore a déclaré qu’elle était retournée dans sa fête « en sautant » avec joie après l’avoir déposée.

Keanu Reeves reprend son rôle de Neo dans « The Matrix Resurrections », au cinéma et sur HBO Max maintenant. (Warner Bros.)

« Je n’y ai même pas pensé comme un bonbon de 16 ans, mais je me rends compte maintenant que vous ne pouvez pas avoir un meilleur bonbon de 16 ans que d’être mis sur votre moto et d’avoir le moment où vous comprenez ce qu’est la liberté », a déclaré Barrymore. .

« Nous sommes probablement allés vite », a répondu Reeves avec un sourire. Barrymore a plaisanté en disant que c’était peut-être « irresponsable rapide ».

« Faire du vélo est passionnant et il y a une liberté, à l’époque de ces beaux jours », a poursuivi l’acteur.