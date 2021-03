Keanu Reeves et sa petite amie Alexandra Grant profitent d’une soirée rare: photos

Heureux ensemble! Keanu Reeves a été repéré avec sa petite amie Alexandra Grant lors d’une rare soirée pour le couple le samedi 13 mars.

Le couple a passé la soirée à dîner au Spago à Beverly Hills avec Reeves ‘ L’excellente aventure de Bill et Ted costar Alex Winter. L’épouse de l’acteur de 55 ans, Ramsey Ann Naito, et son fils étaient également présents.

Reeves, 56 ans, et Grant, 47 ans, sont assez discrets sur leur relation. Après les débuts du couple sur le tapis rouge au gala LACMA Art + Film à Los Angeles en novembre 2019, une source a déclaré en exclusivité Nous hebdomadaire qu’ils sortaient ensemble «depuis au moins l’été 2017». L’initié a également qualifié la paire de «discrète et cool».

Le Matrice La star et l’artiste visuel se sont présentés lors d’un dîner en 2009. Ils ont collaboré aux livres de 2011 et 2016. Ode au bonheur et Ombres et étaient amis pendant des années avant que les choses ne deviennent romantiques.

Grant révélé en mars 2020 Vogue Royaume-Uni interview que «chaque personne» qu’elle connaissait l’a appelée après que leur relation soit devenue publique. Interrogée sur la possibilité d’épouser Reeves, elle est restée timide.

«L’amour à tous les niveaux est profondément important pour mon identité. Comment est-ce que c’est pour esquiver la question? dit le natif de l’Ohio. «Je ne pense pas que l’isolement soit la solution. Il y a une période d’isolement que je fais en tant que peintre, mais j’apprécie profondément l’expérience d’être en couple.

Les photos du double rendez-vous des couples montraient que les amis se saluaient chaleureusement. Le groupe s’habillait avec désinvolture et était tous masqué à l’extérieur du restaurant. Pour leur nuit en ville, Reeves et Grant se sont vêtus de noir, l’acteur arborant un bonnet et un manteau tandis que sa petite amie portait un blouson aviateur et une écharpe. À un moment donné, Winter a sorti quelques boîtes d’Adidas de la voiture pour que son vieil ami les signe.

Le peintre et natif du Liban a également été repéré en novembre 2020 lorsque le Matrice 4 les acteurs ont organisé une soirée de clôture secrète pour leur film en Allemagne.

Le quatrième film de la franchise a commencé la production en Californie et a été temporairement mis en pause en mars 2020 en raison de la pandémie COVID-19 avant de déménager à l’étranger.

Les acteurs et l’équipe ont réussi la grande célébration de la mi-pandémie en organisant une scène de fête pour le film, qui devrait sortir en décembre.

