Keanu Reeves et Winona Ryder sont-ils vraiment mariés ? Il dit …

Dans Dracula, Keanu a joué Jonathan Harker, le fiancé du personnage de Mina Murray de Winona. En parlant avec The Guardian en 2018, Coppola a confirmé qu’il avait recruté un vrai prêtre pour la scène du mariage, donc « dans un sens, quand nous avons tous terminé, nous avons réalisé que Keanu et Winona sont vraiment mariés à la suite de cette scène et cette cérémonie. »

Depuis la sortie du film, Keanu et Winona sont également apparus ensemble dans A Scanner Darkly en 2006, The Private Lives of Pippa Lee en 2009 et Destination Wedding en 2018.

Cependant, il semble que leur temps à filmer Dracula ait laissé une marque. Lors d’une apparition sur The Talk en 2019, Keanu a révélé que « de temps en temps, je reçois un texto : » Bonjour, mari « » de Winona.

« Je ne la croyais pas vraiment, puis Francis Ford Coppola, le directeur de Dracula, a contacté Winona et lui a dit publiquement que, oui, c’est vraiment arrivé, le prêtre a fait une cérémonie complète et Winona et moi nous sommes mariés », a-t-il expliqué.