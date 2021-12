Keanu Reeves heureux des mods sexuels Cyberpunk 2077 avec lui

L’année dernière, lorsque Cyberpunk 2077 est sorti, entre tous les bugs et problèmes rencontrés par les joueurs, un groupe de moddeurs a décidé d’essayer de bricoler le jeu pour vous permettre de baiser l’une de ses principales stars, Keanu Reeves. Le célèbre acteur incarne le cyberghost rebelle numérique de Cyberpunk, Johnny Silverhand, et bien que le mod se soit matérialisé, les développeurs du jeu l’ont retiré d’un site d’hébergement de mods populaire parce qu’ils n’étaient pas à l’aise de laisser le modèle de Keanu être utilisé dans quelque chose de si explicite qu’il ne l’a pas fait. pas d’accord. Il s’avère que le mec est à terre avec la baise.

Dans une interview avec The Verge pour The Matrix Resurrections et la démo Matrix/Unreal Engine 5 récemment publiée, Keanu Reeves a admis qu’il n’avait pas encore joué à Cyberpunk 2077, n’ayant vu que quelques personnes le jouer pour lui. Cependant, il était toujours très enthousiasmé par la perspective que des personnes modifient Cyberpunk 2077 pour avoir des relations sexuelles avec son personnage. Nous parlons de très excités, même de coups de poing et d’acclamations lorsqu’on nous dit que c’était la demande la plus populaire des joueurs cherchant à frapper des PNJ dans le jeu.

Cependant, lorsque l’intervieweur a expliqué que dev CD ProjektRed avait interdit le mod parce qu’ils « n’étaient pas sûrs d’avoir la permission de le faire », Reeves a réagi avec une véritable tristesse, laissant même échapper un long « Awwwwhhhhh…. », comme un enfant voyant une boîte de bonbons juste hors de portée.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ressentait à propos de tout cela, à propos des joueurs qui voulaient le baiser dans le jeu, Reeves était assez positif à propos de tout cela. « Oh mon dieu, c’est toujours agréable, quand c’est agréable, et… tu sais. »

Cependant, sa co-star de Matrix, Carrie-Anne Moss, s’est assurée d’intervenir à ce moment-là pour faire savoir aux gens dans les coins sombres d’Internet qu’elle n’est vraiment pas d’accord avec cette baise virtuelle.

« Moi, par contre, je dis ‘Non merci !’ » a déclaré Moss, « Non merci. Keanu est d’accord avec ça… »

À ce stade, Reeves a interrompu sa co-star et a expliqué comment il y a beaucoup d’argent dans le porno et comment la réalité virtuelle et le… métaverse (?) pourraient faire partie d’un grand plan pour le laisser vous laisser baiser son avatar de célébrité numérique .

« Donc, vous ne pourriez même pas être obligé d’être là et les gens pourraient avoir des relations sexuelles numériques avec votre avatar numérique… comment s’appelle-t-il maintenant,« Pour les membres uniquement » ? Vous pourriez faire un tout », a expliqué Reeves, jaillissant d’une manière qui donne l’impression qu’il réfléchit à cela depuis un certain temps. « Oh mon dieu alors vous obtenez le costume qui est probablement fabriqué en Suède ou quelque chose en allemand, oh mon dieu alors vous avez le truc VR. Ensuite, ils ont les données sur vous avec vos métriques d’excitation… »

C’est à ce moment-là que Carrie-Anne Moss a donné son avis sur ce qu’elle entendait, ajoutant: « J’espère… que je ne vivrai pas pour voir ça. »

Mais Reeves n’a pas fini ! Même pas près. Il a poursuivi, même si à ce stade, l’intervieweur et sa co-star semblaient confus et inquiets pour lui.

« Alors vous êtes dans le costume avec des mesures d’excitation à travers vos membres uniquement… métaverse x, alors vous êtes comme si vous enleviez tout et que pensez-vous des relations dans lesquelles vous êtes? »

« Génial », a déclaré Moss impassible.

Reeves a terminé en répondant à sa rhétorique. « Mais alors tu tiens cette vraie chose et tu te dis, oh mec, je suis tellement content que nous ayons la réalité. »

Je suis assez heureux que nous ayons aussi cette réalité, étant donné que je peux regarder un nouveau film Matrix dans deux semaines et écouter Keanu Reeves s’extasier sur le sexe virtuel via la réalité virtuelle et le métaverse.