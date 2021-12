Keanu Reeves « HODL », les données du conseiller fédéral suisse ont été divulguées dans le piratage du grand livre, les protocoles cryptographiques continuent d’être exploités

La semaine dernière, le marché NFT cross-chain Vulcan Forged a perdu 100 millions de dollars dans une attaque, Pizza basée sur EOS a conclu un accord avec le pirate informatique et AscendEX a promis de rembourser 100 %.

L’acteur Keanu Reeves de The Matrix a révélé qu’il possédait une crypto-monnaie.

Dans une interview avec Verge, l’acteur a déclaré qu’un ami l’avait acheté pour lui. Keanu a également déclaré qu’il n’échangeait rien de tout cela et qu’il se concentrait sur le HODLing.

« J’ai un petit HODL », a-t-il déclaré.

En commentant Metaverse, Reeves a déclaré qu’il n’aimait pas le fait que Facebook, qui s’est rebaptisé Meta, en prenne tout le mérite alors que le concept de Metaverse est bien ancien. Neal Stephenson a inventé le terme « métaverse » dans son roman populaire Snow Crash de 1994.

« Pouvons-nous simplement ne pas avoir le métaverse comme inventé par Facebook… le concept est bien plus ancien », a déclaré Reeves.

Pendant ce temps, il a déclaré que même si les jetons non fongibles (NFT) ne peuvent pas être copiés, ils peuvent être facilement reproduits. Reeves a également déclaré qu’il n’était pas contre les technologies décentralisées comme la cryptographie ou le métaverse tant que Facebook n’en restait pas là.

Comprendre la crypto

Alain Berset, conseiller fédéral suisse, est également investi dans la crypto-monnaie, rapporte le journal suisse Le Matin Dimanche, qui a noté que Berset avait été victime d’une violation de données après que Ledger ait subi une cyberattaque en juin de l’année dernière.

L’adresse, l’adresse e-mail privée et le numéro de téléphone de Berset ont été divulgués dans ce piratage.

Berset n’était apparemment pas au courant de la violation de données dans l’entreprise connue pour son portefeuille matériel. Selon le journal, son adresse et son numéro de téléphone peuvent désormais être trouvés sur le Dark Web.

Berset est le ministre suisse de l’Intérieur, et un porte-parole du ministère a confirmé à la publication qu’il « a acheté des crypto-monnaies il y a quelques années en privé, afin de comprendre comment elles fonctionnent ».

Cependant, on ne sait pas combien il a investi ou si le politicien possède toujours la crypto-monnaie.

Piratage après piratage

Les hacks ne sont pas nouveaux sur le marché de la cryptographie ; Pas plus tard que la semaine dernière, le marché NFT cross-chain Vulcan Forged s’est fait voler ses 4,5 millions de jetons PYR d’une valeur d’environ 100 millions de dollars. C’était le résultat de la compromission de 148 portefeuilles contenant des jetons PYR.

« Alors que nous remplacerons le PYR pris, nos premiers pas consistent à comprendre ce qui s’est passé », a déclaré l’équipe sur Twitter. Ils ont demandé aux bourses de mettre sur liste noire l’adresse responsable du piratage.

Parmi les fonds perdus figurent également d’autres tels que ETH et MATIC. L’équipe a assuré qu’elle rembourserait ces actifs en l’équivalent de jetons PYR. « Nous remplacerons votre PYR et votre LAVA de notre trésorerie », a-t-il ajouté.

Ceux qui se sont fait voler les fonds de leur portefeuille Vulcan sont invités à fournir leur adresse e-mail et leur adresse MetaMask afin qu’ils puissent remplacer les fonds.

L’équipe Vulcan supprime maintenant la solution semi-dépositaire de son écosystème et passe à une configuration de portefeuille décentralisée complète.

Un autre projet, Pizza, une passerelle financière programmable basée sur EOS, s’est fait voler ses 5 millions de jetons. Le pirate a utilisé un exploit dans eCurve pour créer des jetons infinis, puis les a déposés en garantie sur la plate-forme pour drainer ses actifs.

En collaboration avec Slowmist, EOS Block Producers, ENF et d’autres projets, il a conclu un accord avec le pirate informatique pour 500 000 $ en échange de 5 000 clés.

Une autre encore, la plate-forme de négociation d’actifs numériques AscendEX, a également été piratée pour 77,7 millions de dollars sur Ethereum, BSC et Polygon.

Au cours du week-end, AscendEX a identifié un certain nombre de transferts non autorisés à partir de l’un de ses hot wallets, mais les actifs impactés étaient relativement petits, a-t-il déclaré. L’équipe collabore avec des cabinets médico-légaux et les forces de l’ordre concernant le piratage et est en contact avec des échanges centralisés pour mettre sur liste noire les portefeuilles pertinents.

« Les portefeuilles froids ne sont pas affectés et tous les utilisateurs concernés seront remboursés à 100% », a déclaré l’équipe.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.