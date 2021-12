Keanu Reeves n’a pas joué à Cyberpunk 2077

Ah Keanu Reeves. Star de cinéma internationale, goofball adorable et héros du jeu volant l’E3. Eh bien, il s’avère que la dernière partie pourrait ne plus s’appliquer, suite à une confession lors d’une récente interview avec The Verge. Dans la course jusqu’à Cyberpunk 2077À la sortie de , le développeur CD Projekt Red tenait naturellement à faire défiler ses talents hollywoodiens, déclarant que Reeves « aimait » jouer à Cyberpunk 2077.

Pourtant, il s’avère que Reeves ne joue catégoriquement pas aux jeux vidéo, déclarant qu’il n’a « vu que des démonstrations » de son apparition dans le jeu vidéo la plus célèbre. C’est un aveu un peu maladroit, et ce n’est pas la faute de Keanu. En décembre dernier, le PDG de CD Projekt Red, Adam Kickinski, a déclaré que même si Reeves n’avait pas terminé Cyberpunk, il « aimait » le jouer. C’est un autre acte d’accusation accablant pour un jeu qui ne semble pas pouvoir faire une pause.

Dans la même interview, Reeves était ravi d’apprendre que les joueurs modifiaient le jeu afin d’avoir des relations sexuelles avec le personnage de Reeves, Johnny Silverhand. Après avoir souri et tapé du poing à la nouvelle, il a dit « aww, c’est toujours agréable ». Et voilà les fans, Reeves semble approuver vos mods étrangement assoiffés, allez-y.

Si cela ne vous suffisait pas, Keanu virtuel, M. Reeves joue également dans la nouvelle expérience Matrix Unreal Engine 5, The Matrix Awakens. Nous sommes repartis impressionnés par la vitrine de la technologie de génération actuelle – et en particulier par ses embouteillages qui rivalisent avec Burnout.