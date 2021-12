Keanu Reeves n’arrête pas de rire à l’idée des NFT

À l’heure actuelle, vous avez probablement suffisamment entendu parler des NFT pour avoir une opinion à leur sujet, et il s’avère que Keanu Reeves aussi.

Dans notre interview avec lui et Carrie-Ann Moss, icône de The Matrix, Alex Heath a interrogé les acteurs sur leurs sentiments sur la crypto-monnaie, les objets de collection NFT et le concept de rareté numérique. Keanu – décrit dans ce profil Vox 2019 de sa Keanaissance comme un « geek auquel on peut se rapporter » – a eu, bien sûr, une réponse pertinente (tweetée plus tôt par David Zhou).

Il rit.

Et pas seulement un peu non plus, car l’idée de bibelots numériques transmettant la propriété même si le contenu réel reste, comme il le dit, « facilement reproduit » est suffisant pour que Neo lui-même se penche à la taille. Quand il a récupéré, il a demandé à Moss s’ils obtenaient une réduction des ventes, alors peut-être qu’il le prendra plus au sérieux une fois que quelqu’un lui aura tweeté sans relâche sur le potentiel glorieux des contrats intelligents.

Ce n’est pas comme si Reeves ne connaissait pas la blockchain, car il a également déclaré qu’il possédait une crypto-monnaie qu’un ami avait achetée pour lui. Cependant, il est tout à propos de HODLing et n’en négocie pas encore activement. Vous pouvez en savoir plus sur leurs réflexions sur le métavers, en expliquant The Matrix aux adolescents qui ne pensent pas que vivre dans une réalité entièrement numérique est une idée effrayante, et Warner Bros.’ opportunités manquées de jeux vidéo dans l’interview de près de 19 minutes ici.

Je ne pense pas que vous compreniez la rareté numérique, M. Anderson. – Nathan (@ScamShamUnfairo) 10 décembre 2021