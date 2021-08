Keanu Reeves, Pixar, LGBT 10z viral

Trouvez un film avec notre liste hebdomadaire de films classiques, de films cultes, de festivals de films, etc., diffusés en ligne ou joués dans un cinéma près de chez vous.

“Boule de feu”

La chanteuse de discothèque coquine Barbara Stanwyck met l’accent sur l’universitaire étouffant Gary Cooper dans la comédie délirante de 1941 du réalisateur Howard Hawk. Présenté en 35mm, avec une introduction de Larry Karaszewski. Cinémathèque américaine au Los Feliz 3, 1822 N. Vermont Ave., Los Feliz. 13 h 30 15 août. 8 $, 13 $. americancinematheque.com

« Brewster McCloud »

Un hommage à Robert Altman se poursuit avec la fable sombre et comique du cinéaste de 1970 mettant en vedette Bud Cort en tant que jeune solitaire vivant dans un abri antiatomique sous l’Astrodome de Houston. Sally Kellerman et Shelley Duvall sont également à l’affiche. Le cinéma Frida, Calle Cuatro Plaza, 305 E. 4th St., Santa Ana. 13 h et 15 h 30 14 août; 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 15 août. 10,50 $. Thefridacinema.org

“Carrie”

L’enfer n’a pas de fureur comme un paria timide (Sissy Spacek) intimidé par ses camarades de classe et tourmenté par sa mère religieuse et fanatique dans le thriller surnaturel sanglant de Brian De Palma de 1976 basé sur le roman de Stephen King. Avec Piper Laurie et John Travolta. Rooftop Cinema Club DTLA, Level, 4th floor, 888 S. Olive St., centre-ville de LA 22h45. 13 août 19,50 $-23,40 $. rooftopcinemaclub.com

Également au Rooftop Cinema Club El Segundo, 1310 E Franklin Ave., parking, El Segundo. 22h45. 13 août. 18,50 $-22,50 $; achat à l’avance requis. rooftopcinemaclub.com

« Le conformiste »

Lorsque le fascisme montre sa vilaine tête dans l’Italie des années 1920, un jeune homme troublé tombe dans le droit chemin dans le thriller politique de 1970 du réalisateur Bernardo Bertolucci. Avec Jean-Louis Trintignant. En italien, français et anglais avec sous-titres anglais. Présenté en 35mm. Secret Movie Club au Million Dollar Theatre, 307 S. Broadway, centre-ville de LA 11 h 14 août. 20 $-37,50 $; achat à l’avance requis. secretfilmclub.com

“Asiatiques riches et fous”

Constance Wu est la belle du bal et Henry Golding son prince charmant dans la comédie romantique 2018 du réalisateur Jon M. Chu basée sur le roman de Kevin Kwan. Avec Awkwafina, Michelle Yeoh, Ken Jeong et Gemma Chan. Marina Drive-In, parking 2, 13477 Fiji Way, Marina del Rey. 20 h 13 août. 20 $ par véhicule; achat à l’avance requis.visitmarinadelrey.com

« Les hommes morts ne portent pas de plaid » et « L’homme aux deux cerveaux »

Un double programme de comédies mettant en vedette Steve Martin et réalisé par le regretté Carl Reiner associe l’envoi de 1982 du film noir classique à la parodie de science-fiction / horreur de 1983 sur un chirurgien du cerveau devenu scientifique fou. Présenté en 35mm. New Beverly Cinema, 7165 Beverly Blvd., LA 19h et 21h du 13 au 14 août. 12 $ (les billets à l’avance sont épuisés mais des billets supplémentaires seront disponibles à la porte). thenewbev.com

« La fête de Ferris Bueller »

Matthew Broderick porte l’absentéisme à un tout autre niveau dans une projection du 35e anniversaire de la comédie pour adolescents à succès de 1986 de John Hughes. Avec Mia Sara, Alan Ruck, Ben Stein, Jennifer Gray et Charlie Sheen. Cinéma de rue, parcours de golf Westdrift, 1400 Park View Ave., Manhattan Beach. 20 h 30. 14 août. 6 $-18 $; 5 ans et moins gratuit; achat à l’avance requis. streetfoodcinema.com

“Le monde de nemo”

Quelque chose cloche dans l’aventure animée bien-aimée de Pixar en 2003 avec les voix d’Albert Brooks et d’Ellen DeGeneres. PCH Movies & Moonlight, 2nd & PCH, East 2nd Street et Pacific Coast Highway, Long Beach. 19h30. 13 août. Gratuit. (424) 217-2337. 2ndandpch.com

“Vendredi 13”

Personne n’est un campeur heureux quand il y a un maniaque homicide portant un masque et une machette qui se déchaîne dans les bois dans ce film slasher classique de 1980. Avec Ari Lehman et Kevin Bacon. Rooftop Cinema Club présente le Drive-In à l’aéroport de Santa Monica, 3233 Donald Douglas Loop S., Santa Monica. 36 $ pour deux, 48 $ pour trois ou plus; enfants 8 ans et moins gratuit; achat à l’avance requis. rooftopcinemaclub.com

“John Wick”

Keanu Reeves devient balistique en tant que tueur à gages cherchant à se venger des voyous qui ont volé sa voiture et tué son chiot dans cette fable d’action implacable de 2014; avec Ian McShane. Une partie de l’Autry “Qu’est-ce qu’un western?” séries. Autry Museum of the American West, 4700 Western Heritage Way, Griffith Park, LA 13 h 30 le 14 août. Inclus avec l’entrée au musée (6 $ à 14 $); réservations recommandées. (323) 667-2000. theautry.org

“Josie et les Pussycats”

Rachael Leigh Cook, Rosario Dawson et Tara Reid jouent le trio musical titulaire dans cet envoi fringant de 2001 de la culture pop et de l’hégémonie des entreprises, vaguement basé sur les personnages d’Archie Comics et le vieux dessin animé du samedi matin des années 1970. Alan Cumming et Parker Posey sont également à l’affiche. Brain Dead Studios au Silent Movie Theater, 611 N. Fairfax Ave., LA 22h30. 13 août. 12 $; achat à l’avance requis. studios.wearebraindead.com.

Également au Rooftop Cinema Club DTLA, Level, 4th floor, 888 S. Olive St., centre-ville de LA 20 h le 19 août. 19,50 $-23,40 $. rooftopcinemaclub.com

“Déjeuner nu”

Cela va devenir étrange avant que cela ne devienne encore plus étrange dans l’adaptation tordue de 1991 de David Cronenberg du roman tordu et semi-autobiographique de William Burroughs. Avec Peter Weller, Judy Davis, Ian Holm et Roy Scheider. Présenté en 35mm. Cinémathèque américaine au Los Feliz 3, 1822 N. Vermont Ave., Los Feliz. 19 h 13 août. 8 $, 13 $. americancinematheque.com

Festival LA 2021

Cette vitrine annuelle pour les drames, comédies, documentaires, etc. sur le thème LGBTQ, revient avec des projections en personne – avec chaque film également disponible en ligne pour ceux qui ne peuvent pas y assister – ainsi que des tables rondes, des conférences d’artistes et plus encore. Guilde des réalisateurs d’Amérique, 7920 Sunset Blvd., Hollywood et autres lieux de la région. Diverses séances, du 13 au 22 août. 10 $ à 75 $ ; laissez-passer virtuel à accès illimité, 125 $. outfestla2021.com

« Willy Wonka et la chocolaterie »

Gene Wilder incarne le confiseur excentrique et vaguement sinistre dans ce genre de fantasme de 1971 adapté aux enfants et basé sur le roman de Roald Dahl. TCM Big Screen Classics, divers théâtres locaux (voir site Web). 15 h et 19 h 15 août, 19 h 18 août. 15 $. fathomevents.com

