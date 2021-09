Keanu Reeves réfléchit aux prochains films Matrix Resurrections & John Wick 4

Keanu Reeves s’est entretenu avec TODAY ce matin et a fourni quelques mises à jour sur ses grands projets de films, Les résurrections matricielles et John Wick 4. (Reeves était là pour promouvoir son nouveau projet de bande dessinée, BRZRKR.)

Matrix Resurrections est le premier nouveau film Matrix en 20 ans, et Reeves a fait des reportages enthousiastes sur le film – « étonnant ! » – et travailler avec la « réalisatrice et scénariste visionnaire » Lana Wachowski. Reeves a décrit le film comme “un beau film, une histoire d’amour, une action et il est plein d’idées”. Résumant l’ensemble auquel les fans s’attendent, Reeves a conclu: “C’est un film Matrix.”

Cliquez pour zoomer

Reeves a également parlé du tournage de John Wick 4. Il a dit “vraiment amusant de jouer à nouveau le rôle” et “nous y allons!” Le film promet “de nouveaux personnages et une ouverture sur le monde”. Tournant récemment dans trois pays, Reeves a rapporté à TODAY, “en ce moment, nous tournons cette scène de combat fou au milieu de la circulation.” On a hâte de voir ça en action !

Tout au long de son interview sur AUJOURD’HUI, Reeves a semblé ravi de partager ses nombreux nouveaux projets. Les fans peuvent s’attendre à le voir jouer dans The Matrix Resurrections en décembre.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)} ; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(fenêtre, document,’script’, ‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’); fbq(‘init’, ‘226866098399083’); fbq(‘piste’, ‘PageView’); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return ; js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1676060815974652”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Lien source

Le post Keanu Reeves réfléchit aux prochains films Matrix Resurrections & John Wick 4 est apparu en premier sur ..