Keanu Reeves : Rejoindre le MCU serait « un honneur »

Dans une récente interview, l’acteur Keanu Reeves (The Matrix, John Wick) a déclaré que « ce serait un honneur » de faire partie de l’univers cinématographique Marvel. S’adressant à Esquire, Reeves a répondu aux spéculations persistantes et aux rumeurs selon lesquelles un rôle encore hypothétique serait le bienvenu – et a manifestement démontré une connaissance intime du MCU.

« N’est-il pas plus grand qu’un univers ? dit Reeves. « C’est presque comme un multivers… C’est un vers Marvel… Il y a des réalisateurs et des visionnaires vraiment incroyables, et ils font quelque chose que personne n’a jamais vraiment fait. C’est spécial en ce sens en termes d’échelle, d’ambition, de production . Donc ce serait cool d’en faire partie. »

Depuis 2019, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré qu’il recherchait « la bonne façon » d’inclure Reeves dans le MCU, affirmant qu’ils le considéraient littéralement pour « chaque film que la société réalise ». Il a toujours été question de savoir quand, pas si, ce qui ouvre maintenant la porte à la détermination de qui il pourrait jouer dans un prochain projet de phase 5.

Frappant un ton différent, plus tard dans la même interview, Reeves a déclaré qu’il n’aimait pas tant que ses personnages John Wick ou Neo de The Matrix soient dans l’univers du jeu de combat Mortal Kombat. On ne sait pas si l’accueil mitigé du jeu vidéo troublé de 2020 Cyberpunk 2077 – dans lequel il apparaît sous le nom de Johnny Silverhand – a pu refroidir son enthousiasme pour prêter à nouveau son image à un jeu.

Reeves apparaîtra ensuite dans le très attendu The Matrix Resurrections, qui sortira en salles et sur HBO Max le 22 décembre. Une nouvelle affiche faisant la promotion du film a récemment été publiée.