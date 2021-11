Keanu Reeves remercie Will Smith d’avoir refusé le rôle de Neo dans Matrix

Matrix Resurrections sortira en salles le 22 décembre. Dans le quatrième volet de la saga, Keanu Reeves reprendra son rôle de Neo, l’un des rôles les plus marquants de sa carrière et qui, comme cela s’était déjà passé il y a des années, était sur le point de tomber entre les mains d’une autre star : Will Smith.

Smith a refusé le rôle et dans une interview avec Esquire Reeves, on lui a demandé ce qu’il pensait de la décision de son partenaire.

« Ce rôle a changé ma vie. Ce fut une merveilleuse expérience créative, donc jouer à Neo dans la trilogie et maintenant dans le quatrième film a eu un impact énorme sur ma vie personnelle et créative », a-t-il déclaré.

Puis, regardant la caméra, l’interprète s’adressa directement à Smith. « Merci beaucoup », a-t-il dit.

Le protagoniste de Men in Black a expliqué précédemment pourquoi il avait refusé le rôle de Neo.

« Parfois, vous dites non alors que vous auriez dû dire oui », a-t-il plaisanté lors d’une apparition sur The Shop Uninterrupted, ajoutant qu’il « aurait ruiné » la saga Matrix. Sur un ton plus sérieux, Smith a assuré que la description qu’ils lui ont faite du film ne l’a pas convaincu.

On va créer des caméras, on va inventer des caméras et on va imaginer que tu sautes, comme faire un mouvement de kung fu, mais ensuite tu peux rester immobile dans les airs…. La caméra montrerait tout ce qui l’entoure… Imaginons ça » étaient les mots que les sœurs Wachowski utilisaient pour l’amener à rejoindre le projet.

Au lieu de cela, Smith a décidé de tourner Wild Wild West, un film qu’il a lui-même choisi comme le pire de sa carrière. « Le Wild Wild West est une épine dans mon côté. Je n’aime pas me voir en pantalon d’équitation », a-t-il avoué à GQ.