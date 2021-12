Keanu Reeves répond enfin à cette photo « Sad Keanu »

Keanu préfet n’a pas d’appétit pour les mèmes.

Le lundi 13 décembre, la star de Matrix Resurrections, 57 ans, a discuté avec Stéphane Colbert sur The Late Show sur le dernier volet de la série Matrix et a partagé la véritable histoire derrière l’un de ses mèmes les plus célèbres: « Sad Keanu ».

La photo, qui est devenue virale en 2010, montre Keanu assis seul sur un banc de parc, regardant le sol avec découragement alors qu’il grignote un sandwich.

Lorsque Stephen a montré la photo à l’appareil photo, Keanu a exprimé son indignation en criant: « Je mange juste un sandwich, mec! »

Alors que se passait-il vraiment dans la tête de Keanu quand la photo a été prise ? « Je réfléchissais! J’avais des trucs en cours », a-t-il déclaré. « J’avais faim. »

Mais, même 11 ans plus tard, l’effet de « Sad Keanu » perdure. En fait, Keanu pense que l’image a été utilisée comme source d’inspiration dans l’illustration de sa nouvelle bande dessinée BRZRKR.