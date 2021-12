Keanu Reeves révèle l’histoire d’origine derrière le meme ‘Sad Keanu’

Keanu Reeves révèle l’histoire hilarante et banale derrière le mème « triste de Keanu », partageant lundi The Late Show avec Stephen Colbert qu’il ne se sentait pas vraiment triste lorsque la photo devenue virale a été prise. L’acteur de Matrix Resurrections, 57 ans, a déclaré à l’animateur Stephen Colbert que ce qui lui passait par la tête lorsque la photo mélancolique de lui avait été prise concernait davantage son estomac qu’autre chose.

« Je suis juste en train de manger un sandwich! » s’exclama Reeves. « Mec, je mange un sandwich. … Je pensais. J’avais des trucs en cours. J’avais faim. » L’acteur de John Wick a ajouté qu’il n’avait « aucune idée » pourquoi tant de ses photos se sont transformées en mèmes, mais a ajouté que « le triste Keanu » a même fait son chemin dans un nouveau projet dans lequel il se lance. Co-écrivant la série de bandes dessinées de science-fiction BRZRKR avec Matt Kindt, Reeves a déclaré que l’artiste de Colbert, Ron Garney, avait recréé le mème dans l’un des panneaux, car le look du personnage principal est basé sur son propre visage.

« Je ne savais pas qu’il allait faire ça, mais c’est ce qu’il a fait, donc je pense que c’est une sorte de méta », a noté Reeves. « L’artiste en quelque sorte – je pense – a pris ce mème et quoi que ce soit, cette photo, et l’a mis dans la bande dessinée. C’est donc la vie dans l’art. » L’acteur de Speed ​​a également un peu de méta-moment alors qu’il reprend son rôle de Neo dans Matrix Resurrections, qui fait ses débuts dans les salles le 22 décembre après la diffusion de la trilogie cinématographique originale de 1999 à 2003.

Cela fait peut-être près de deux décennies que Reeves a joué à Neo, mais il n’a pas hésité à amener le personnage vers de nouveaux sommets, a-t-il déclaré à Colbert lundi. L’acteur a révélé qu’il devait sauter d’un immeuble de 46 étages pour le film, ce qu’il a fait sans s’appuyer sur un écran vert ou des effets spéciaux. « Parce que c’est [director] Lana Wachowski et c’est The Matrix et vous avez besoin de lumière naturelle et vous voulez le faire réel », a déclaré Reeves. « Nous voulions le faire sous la lumière parfaite le matin, donc environ 19 à 20 fois. »

Reeves n’est pas une personne qui aime les hauteurs lorsqu’il s’agit d’activités comme le saut à l’élastique, mais il a dit à Colbert qu’il n’avait pas laissé la peur entraver le tournage. « Vous ne pouvez pas penser à la peur », a-t-il déclaré. « Vous devez y faire face, l’absorber, puis être là et faire … et c’est ce que nous avons fait. »