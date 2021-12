Keanu Reeves révèle qu’il s’est une fois déguisé en Dolly Parton dans son look Playboy pour Halloween

Keanu Reeves a tout le monde battu quand il s’agit du costume d’Halloween parfait ! La star de Matrix Resurrections a partagé mercredi sur Red Table Talk qu’il s’était une fois habillé de la véritable tenue emblématique de Playboy de Dolly Parton lorsqu’il s’habillait à l’adolescence. Reeves, 57 ans, a parlé de l’expérience lorsqu’on lui a demandé s’il avait des costumes d’Halloween préférés de sa jeunesse, révélant que le travail de sa mère en tant que costumière avait conduit à un Halloween qu’il n’oublierait jamais.

« Ma mère était créatrice de costumes et elle a fait des costumes pour Dolly Parton, et elle a déjà fait la couverture de Playboy », a expliqué Reeves. « Et d’une manière ou d’une autre, je suppose qu’elle n’a pas ramené ça à la maison. Et donc nous l’avons eu, et c’était Halloween. Alors j’ai mis les oreilles et le bustier. Je portais des baskets avec des bas résille et le nœud papillon. J’en avais assez long cheveux, et j’étais le lapin Playboy de Dolly Parton. »

Reeves, qui avait déjà emmené sa mère aux Oscars en 2020, avait précédemment raconté le costume en octobre lors du Graham Norton Show, affirmant qu’il avait 16 ans lorsqu’il a canalisé Parton. « J’avais les oreilles, j’avais le nœud papillon, j’avais le haut, et puis c’était les bas que je ne me rasais pas les jambes, et je portais ces baskets vraiment miteuses, et puis j’étais dans le tramway pour aller cette fête d’Halloween au lycée des arts du spectacle où je suis allé », avait-il déclaré à l’époque.

Parton a toujours aimé le tournage de Playboy qu’elle a fait en 1978, recréant le look en juillet dernier pour l’anniversaire de son mari Carl. « Tu te souviens quand j’avais dit que j’allais poser pour le magazine Playboy quand j’avais 75 ans ? » a déclaré l’icône du pays dans une vidéo Instagram. « Eh bien, j’ai 75 ans, et ils n’ont plus de magazine. Mais mon mari a toujours aimé la couverture originale de Playboy alors j’essayais de penser à quelque chose à faire pour le rendre heureux. » Elle a écrit dans la légende: « C’est toujours #HotGirlSummer pour mon mari, Carl », ajoutant un emoji de cœur et concluant: « Joyeux anniversaire mon amour. »