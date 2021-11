Keb’ Mo partage une couverture émouvante de Bill Withers Lean On Me

Keb’ Mo’ a sorti aujourd’hui une reprise de « Lean on Me » de Bill Withers de son prochain album Good To Be, sorti le 21 janvier 2021 via Rounder Records.

« ‘Lean on Me’ est probablement l’une des chansons les plus célèbres sur l’amitié », a déclaré Keb’ Mo à propos du morceau, que vous pouvez consulter ci-dessous. « Je voulais l’enregistrer pour honorer mon ami, Bill Withers, que nous avons malheureusement perdu l’année dernière. Ce qui rend cette version spéciale pour moi, c’est la contribution de mon ami de toujours, le Freedom Rider, Ernest ‘Rip’ Patton, décédé cette année. C’était la dernière fois que j’ai pu enregistrer sa voix de basse en plein essor. Je vais manquer d’appeler mes frères.

Le mois dernier, Keb’ Mo’ a annoncé le nouvel album avec la vidéo officielle de « Good Strong Woman » avec Darius Rucker. Guitar World a déclaré que la chanson « … fléchit les capacités impeccables du guitariste basées sur le blues via quelques léchages de diapositives précis, ainsi que sa voix suprêmement soul. » Plus tôt cette année, il a sorti « Sunny and Warm » et « The Medicine Man » (feat. Old Crow Medicine Show), qui apparaîtront tous deux sur le prochain album.

Good To Be a été coproduit par Keb’ Mo’ aux côtés de la légende de la musique country Vince Gill, qui a produit trois des 13 titres de l’album, et du triple lauréat d’un Grammy Tom Hambridge (BB King, Buddy Guy). Darius Rucker, Kristin Chenoweth et Old Crow Medicine Show font tous des apparitions sur l’album.

L’album a été écrit entre Nashville et sa maison d’enfance à Compton, en Californie, que Keb’ a récemment achetée et rénovée. Il s’est souvent retrouvé à réfléchir à l’idée de chez soi et à réfléchir à ce que cela signifie d’appartenir et à ce qu’il faut pour rester fidèle à soi-même. ​​« Vous ne pouvez pas apporter une attitude à Compton », reflète Keb’. « Vous ne pouvez pas poser. Vous ne pouvez être que réel lorsque vous marchez dans les mêmes rues que celles dans lesquelles vous faisiez du vélo quand vous étiez enfant. À bien des égards, revenir là-bas m’a semblé achevé.

Précommandez Good To Be, sortie le 21 janvier 2022.