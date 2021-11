Keeley Forsyth annonce les membres d’un nouvel album et partage la vidéo d’une nouvelle chanson : regardez

La musicienne anglaise Keeley Forsyth a annoncé son deuxième album, Limbs, qu’elle sortira le 25 février via The Leaf Label. Le single principal de son suivi de Debris est « Bring Me Water ». Regardez ci-dessous le nouveau clip de « Bring Me Water », mettant en vedette Forsyth et le danseur Calvin Richardson, réalisé et monté par Ross Downes.

« Le monde que je voulais créer devait être fermement ancré dans la réalité », a déclaré Keeley Forsyth dans un communiqué de presse. « En même temps, la musique devait ouvrir des sphères libres et poétiques à l’auditeur, laissant place à ses propres associations. Des membres qui marquaient les traces du temps, en mouvement plutôt que statique, me permettant d’habiter et d’étoffer avec précision le drame quotidien de l’existence. Rester proche de la réalité, c’est quelque chose que j’ai appris d’Antonin Artaud et de Pina Bausch.

Membres:

01 Incendies

02 Apportez-moi de l’eau

03 membres

04 Animaux terrestres

05 Les yeux bandés

06 Lavage

07 Silence

08 Je suis seul