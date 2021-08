Keely Hodgkinson, 19 ans, bat le record britannique de longue date du 800 m de Dame Kelly Holmes avec l’argent aux Jeux olympiques, mais déchire le cœur de sa coéquipière britannique Jemma Reekie

in

Keely Hodgkinson a remporté une superbe médaille d’argent olympique au 800 m féminin et a battu le record national de la légende britannique Dame Kelly Holmes dans le processus.

La jeune femme de 19 ans a couru avec une maturité bien au-delà de son âge puisqu’elle a réalisé un temps de 1:55:88 à Tokyo, éclipsant le temps de Holmes de 1.56.21. C’est la première médaille d’athlétisme de l’équipe GB à ces Jeux.

.

C’est ce que ça fait d’être médaillé d’argent olympique

.

Hodgkinson a battu le record britannique, établi depuis 1995

Hodgkinson a déclaré à la BBC : « C’était tellement ouvert et je voulais tout mettre en avant, je suis tellement heureux.

« Kelly Holmes est une légende. Je l’ai admirée et je lui ai parlé ces derniers jours, c’est une personne adorable.

« Je n’ai tout simplement pas de mots. Cela signifie beaucoup, et merci à tous ceux qui ont envoyé des messages au cours des deux derniers jours.

« Si les Jeux olympiques avaient eu lieu l’année dernière, je n’aurais pas été ici, mais tout à coup, cela m’a donné un an pour grandir et rivaliser avec ces filles.

GETTY

Vous faites quelque chose de bien si vous avez battu le record d’un double médaillé d’or olympique

Jemma Reekie a terminé quatrième, malgré un nouveau record personnel de 1,56,90 minute, après avoir été rattrapée par l’Américain Raevyn Rogers.

Alex Bell a également remporté un record personnel de 1,55,66 minutes pour terminer septième.

.

Reekie (à droite) était en excellente position pour remporter une médaille mais est tombée à la quatrième place à la mort

Hodgkinson, étudiant en criminologie à l’université de Leeds Beckett, est passé de pratiquement inconnu au départ au podium à Tokyo.

En janvier, elle a couru 1:59,03 dans une course de 800 m à Vienne pour devenir la femme de moins de 20 ans la plus rapide sur la distance en salle.

Un mois plus tard, elle est devenue la plus jeune championne britannique d’Europe en salle depuis plus de 50 ans après avoir remporté le 800 m à Torun.

Hodgkinson n’est pas financé par British Athletics car, au milieu de la pandémie de coronavirus, ils n’ont ajouté personne au programme de performance de classe mondiale en 2020.

.

L’avenir s’annonce très prometteur pour Hodgkinson

L’entraîneur Jenny Meadows, qui a remporté le bronze mondial en 2009, a tweeté une photo d’une Hodgkinson détendue recourbant ses cils pour souligner son sang-froid.

Elle a été soutenue par Barrie Wells, un homme d’affaires millionnaire et philanthrope qui a déjà aidé à financer 18 athlètes, dont Jessica Ennis-Hill et Katarina Johnson-Thompson, aux Jeux olympiques de Londres 2012.

Wells lui avait promis la chance de conduire une Aston Martin si elle avait atteint la finale.