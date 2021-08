Keenan Allen et Justin Herbert peuvent-ils s’appuyer sur le succès de l’année dernière ? 10z viral

Keenan Allen a toujours été parmi les cibles de récepteurs les plus fiables de la ligue, peu importe qui a été son quart-arrière. L’une des plus grandes histoires de la saison dernière a été la sélection des Chargers Justin Herbert au repêchage de la NFL 2020. Bien que douté au début, Herbert était excellent et a remporté la saison de recrue offensive de l’année. Fera-t-il un pas de plus et augmentera-t-il encore le stock d’Allen ? Nous allons décomposer la production d’Allen la saison dernière et déterminer comment projeter Allen en 2021.

Dominez votre repêchage cette année avec des nouvelles et des choix de la nouvelle chaîne YouTube Fantasy Football d’Awesemo

Aperçus des joueurs de Fantasy Football 2021 : Keenan Allen

PPR Terminer en 2020 Demi-PPR Terminer en 2020 Finition standard en 2020 WR #12 WR #14 WR #18 PPR PPG Terminer en 2020 Demi-PPR PPG Terminer en 2020 Standard PPG Terminer en 2020 WR #6 WR #11 WR #14 Keenan La production d’Allen en 2020

La saison 2020 d’Allen a commencé difficilement. Alors qu’il a été visé huit fois, il n’en a attrapé que quatre pour 37 yards contre les Bengals. Il est apparu qu’avec Tyrod Taylor sous le centre, l’offensive des Chargers allait stagner. Mais ensuite, la blessure anormale de Taylor a permis à Herbert de prendre le relais, et il n’a jamais regardé en arrière. À partir de la semaine 2, Herbert et Allen étaient un match parfait. Allen a terminé la saison avec 147 cibles (cinquième parmi les receveurs) et 100 réceptions (cinquième) pour 992 yards (16e) et huit touchés (13e).

Changements de chargeurs hors saison

L’un des plus grands changements pour les Chargers cette intersaison a été le départ de l’entraîneur-chef Anthony Lynn. Brandon Staley l’a remplacé, et c’est un entraîneur plus défensif. L’esprit offensif des Chargers est l’ancien entraîneur des quarts des Saints, Joe Lombardi. Dans les nouvelles non-entraîneurs, la ligne offensive a reçu un énorme coup de pouce cette intersaison, en ajoutant le centre Corey Linsley en agence libre et en rédigeant le plaqueur offensif du nord-ouest Rashawn Slater. Les deux ont fière allure au camp et devraient aider à protéger le quart-arrière de la franchise.

Les perspectives de Keenan Allen en 2020

Avec Herbert sous le centre, le ciel est la limite pour Allen. Il est en lice pour être le leader cible année après année, et cela ne changera pas en 2021. Il possède également certaines des meilleures mains de la NFL, donc les chutes ne sont jamais un problème. En plus de cela, l’offensive de Los Angeles semble être encore plus puissante avec Austin Ekeler retour de blessure. Allen est l’un des choix de récepteur les plus sûrs cette saison et a l’un des plafonds les plus élevés pour l’accompagner.

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Vous voulez plus de choix, de stratégie et de conseils pour Fantasy Football ? Consultez nos classements Fantasy Football, nos aide-mémoire imprimables Fantasy Football, nos meilleurs choix de dormeurs Fantasy et nos profils de joueurs Fantasy Football. Si tout ce contenu gratuit ne vous suffit pas pour dominer votre repêchage Fantasy Football cette année, consultez le kit de repêchage Awesemo Fantasy Football, qui comprend des outils sophistiqués et des données Fantasy exclusives que vous ne pouvez obtenir que de nous. Nous avons également une toute nouvelle chaîne YouTube Fantasy Football où vous pouvez écouter tous les jours les meilleures vidéos fantasy du secteur.