Keep Network apparaît après la liste Coinbase Pro – voici où acheter KEEP Coin

KEEP ne cesse d’augmenter en valeur et pour cette raison, de plus en plus d’investisseurs en crypto-monnaie s’intéressent à la crypto-monnaie ; un volume de transactions presque doublé au cours des dernières 24 heures en est la preuve.

En raison de cette demande accrue, nous avons pensé qu’il serait utile de publier un article détaillant toutes les choses clés que vous devez savoir sur Keep Network. Nous explorons ce qu’est le réseau et ce qu’il fait, quelles sont ses perspectives d’investissement futures, et nous proposons également les deux meilleurs endroits pour acheter des crypto-monnaies KEEP au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter KEEP Coin en ligne

Le meilleur endroit pour acheter des pièces Keep Network en ligne est un courtier de crypto-monnaie fiable. Alors que de nombreux investisseurs en crypto choisissent d’acheter des altcoins via un échange décentralisé (DEX), nous pensons que les courtiers en crypto en ligne sont les meilleures options pour la grande majorité des investisseurs et des commerçants. Ils sont réglementés, ont des frais peu élevés et sont extrêmement faciles à utiliser.

Voici nos deux meilleurs choix :

Qu’est-ce que la cryptographie Keep Network ?

Elle a été fondée en 2017 par les vétérans de l’industrie de la cryptographie Matt Luongo et Corbin Pon, qui ont précédemment fondé l’application de récompenses Bitcoin, Fold. Keep est un réseau incitatif qui permet aux utilisateurs de stocker et de chiffrer des données privées sur la blockchain publique.

Le réseau est composé de conteneurs hors chaîne qui nuisent aux données privées, appelés conserves, et le jeton KEEP natif permet un accès totalement sans autorisation et résiste à la censure. Essentiellement, la plate-forme résout l’une des plus grandes énigmes de la blockchain : les données sur les blockchains publiques sont publiques. Avec Keep, les développeurs peuvent désormais créer des applications entièrement décentralisées.

Vous pouvez gagner des jetons KEEP supplémentaires en pariant sur le réseau, et le jeton lui-même fonctionne avec des dividendes et un modèle de coupe de cheveux pour inciter à la sécurité des nœuds.

Keep Network propose une multitude d’applications, telles que Keep Random Beacon, tBTC (un pont Bitcoin décentralisé sur Ethereum), Keep Token Dashboard, Keep Stats et All the Keeps.

Le projet a été lancé le 27 avril 2020 avec 1 milliard de tokens KEEP créés, et cette limite est fixée en permanence et ne sera jamais dépassée.

Dois-je acheter la pièce KEEP ?

Si vous souhaitez vous impliquer dans le côté jeu du réseau, ou si vous souhaitez spéculer sur l’accumulation future des prix des jetons KEEP, l’achat et la détention à long terme pourraient être une bonne décision.

De plus, si vous préférez échanger la pièce KEEP pour un profit à court terme, l’intérêt plus élevé que vous rencontrez actuellement augmentera la volatilité, vous offrant ainsi plus d’opportunités de réaliser un profit.

Cependant, avant d’investir dans Keep Network, assurez-vous de faire votre propre diligence raisonnable. Les projets Altcoin à leurs débuts ne sont jamais un succès garanti, et il y a de nombreux obstacles technologiques et une concurrence à surmonter avant de pouvoir créer une valeur durable.

Dans l’ensemble, nous sommes de grands fans de la proposition de valeur présentée ici et continuerons de surveiller de près la plate-forme.

GARDER la prévision des prix

Fournir un objectif de prix pour KEEP, ou tout autre altcoin à un stade précoce, est un art peu fiable. Le grand nombre de variables, la volatilité de l’espace crypto et le potentiel de fluctuations imprévisibles du sentiment du marché se combinent pour rendre le calcul de la valeur fondamentale de certaines crypto-monnaies incroyablement difficile.

Ce que nous pouvons dire, cependant, c’est que Keep Network est un projet qui, nous l’espérons, créera de la valeur ajoutée pour les détenteurs de jetons, au moins à court terme.

Les réseaux sociaux donnent leur avis sur $ KEEP

Les transferts entrants pour CHZ, KEEP & SHIB sont désormais disponibles dans les régions où le trading est pris en charge. Les commerçants ne peuvent pas passer d’ordres et aucun ordre ne sera exécuté. La négociation commencera à ou après 9h00 PT le jeudi 6/17, si les conditions de liquidité sont remplies. https://t.co/r2L6N477Uj – Coinbase Pro (@CoinbasePro) 15 juin 2021

Malgré l’action instable des prix, certains altcoins ont enregistré des gains substantiels au cours de la semaine dernière. Voici quelques-uns des plus performants. $ AMP, $ KEEP, $ QNT, $ TFUEL, $ WOO, $ BCD, $ LEO, $ BTC, $ AUDIO & $ AMPL pic.twitter.com/Ufo1eSyONC – CryptoPotato Officiel (@Crypto_Potato) 14 juin 2021

Pour plus d’informations sur les crypto-monnaies KEEP et d’autres crypto-monnaies à la mode, n’oubliez pas de consulter nos dernières actualités crypto.

