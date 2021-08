Kehlani est-il bisexuel ? Le clip de “Ur Best Friend” de Kiana Lede suscite des rumeurs

Le vendredi 30 juillet, Kiana Lede a sorti le clip de sa dernière chanson Ur Best Friend avec Kehlani. La nature sensuelle de la vidéo a laissé de nombreux fans se demander si Kehlani est bisexuel.

En plus de figurer dans la vidéo Ur Best Friend, Kehlani l’a également réalisé. Les fans sont immédiatement tombés amoureux de la chanson et de l’esthétique subtile du clip. Il a déjà recueilli plus de 300 000 vues sur YouTube en une seule journée.

Après son succès, les deux chanteurs ont profité de leurs réseaux sociaux pour remercier les fans de leur soutien, tandis que Kehlani a également abordé les spéculations sur les rencontres.

TROUVER: Sarah et John B d’Outer Banks sortent-ils dans la vraie vie ?

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je suis vraiment mort aux théories qui découlent des clips vidéo, mais j’ADORE que le jeu d’acteur et le point artistique soient transmis ! Si vous pensez que j’ai quelque chose en cours avec quelqu’un avec qui j’ai joué dans un clip, J’AI FAIT MON TRAVAIL – Kehlani (@Kehlani) 30 juillet 2021

Pourquoi les fans pensent que Kehlani est bisexuel

La chanteuse de 25 ans a toujours été ouverte sur sa sexualité. Elle partage sa fille de 2 ans Adeya Nomi avec le guitariste et artiste musical Javaughn Young-White. Cependant, il ne semble pas que la paire soit ensemble pour le moment.

L’apparition de la chanteuse dans le clip de Kiana Ur Best Friend a incité les fans à parler de sa sexualité alors que le duo partage un baiser passionné vers la fin. La vidéo a fait croire à beaucoup que Kehlani est bisexuel. Cependant, ce n’est pas vrai.

Kehlani a parlé de sa sexualité lors d’un live sur Instagram en avril 2021, révélant qu’elle est lesbienne tout en disant: “Je suis gay ga-gay gay !!!” Elle a également affirmé que sa famille et ses amis étaient au courant avant même qu’elle ne le sache.

En 2018, la chanteuse s’est tournée vers Twitter et a affirmé qu’elle n’était “pas bi, pas hétéro”. Elle avait également affirmé: “Je suis attirée par les femmes, les hommes, VRAIMENT attirée par les hommes queer, les personnes non binaires, les personnes intersexes, les personnes trans.” Cependant, dans son live Instagram d’avril 2021, elle a affirmé avoir mieux compris sa sexualité maintenant que par le passé.

DITES QUOI : Kanye West organisera une deuxième soirée Donda Listening

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Un aperçu du clip de « Ur Best Friend »

Le clip de la chanson présente un triangle amoureux et se déroule dans une scène de fête où Kehlani porte un toast pour sa meilleure amie, dont l’anniversaire est célébré.

Au début de la chanson, Kiana raconte sa situation actuelle. Elle parle du risque qu’elle est prête à prendre pour découvrir qui elle est vraiment et avec qui elle veut être.

Alors que la vidéo continue, on voit qu’elle est en couple avec un mec tout en ayant des flammes pour Kehlani. La vidéo montre les deux femmes ayant des sentiments forts l’une pour l’autre qu’elles ont finalement lâché une fois la fête terminée.

UR MEILLEUR AMI/KIANA LEDE/YOUTUBE

Twitter réagit à la dernière collaboration

Les fans de Kehlani et de Kiana sont devenus fous après la sortie de la chanson en collaboration du duo. Cependant, le clip a fait monter leur excitation d’un cran.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Kehlani est en couple avec quelqu’un qui n’est pas @KianaLede. Ce que nous avons tous vu dans ce clip s’appelait le jeu d’acteur. Arrête de penser que chaque fille avec qui tu la vois est sa petite amie. ZUT – Kehlanilove (@Kehlanilove5) 30 juillet 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

MAINTENANT, ATTENDEZ UNE MERDE MINUTE 🥵🥵 vous voyez tous comment kehlani attrape le cou de kiana lede comme dat dans la vidéo de « votre meilleur ami » pic.twitter.com/WwerfDfCE6 – rena🔅 (@serenabeanaaa) 30 juillet 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Kiana Lede, Victoria Monet, Demi Lovato, Hayley Kiyoko, Teyana Taylor ? Ces femmes veulent Kehlani en ligne. Et savoir quoi ? Je ne peux pas les blâmer😭😭😭 https://t.co/tsmws5eUWc – Double CC (@g_yaunti_) 30 juillet 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je suis là comme bruhhhhh Kehlani déclenche juste ma bisexualité 😮‍💨 https://t.co/gy3jabmJlR – 🌙Aida 💫 (@Stargirlxo_86) 30 juillet 2021

VOIR — Bande-annonce officielle de la saison 2 | Apple TV+

BridTV

3883

VOIR — Bande-annonce officielle de la saison 2 | Apple TV+

https://i.ytimg.com/vi/WTVWaNwTRaE/hqdefault.jpg

836699

836699

centre

13872

Dans d’autres nouvelles, quelle est la signification de la troisième étape ? Clare Balding fait des insinuations pour la médaille d’or lors d’une interview aux Jeux olympiques