Kei Nishikori se qualifie pour les 30e de finale de Roland-Garros

30/05/2021

23:01 CEST

Kei nishikori, Le Japonais, numéro 49 de l’ATP, a rempli les prévisions en s’imposant lors de la soixante-quatrième finale roland-Garros en quatre heures et neuf minutes par 6-4, 6 (4) -7 (7), 6-3, 4-6 et 6-4 à Alessandro Giannessi, joueur de tennis italien, numéro 159 de l’ATP. Avec ce résultat, Nishikori parvient à se qualifier pour les 30e de finale de Roland-Garros.

Le joueur italien a réussi à casser le service de son adversaire 7 fois, tandis que le japonais l’a réussi 10 fois. De plus, le joueur de tennis japonais a eu une efficacité de 63% au premier service, a commis 5 doubles fautes et a obtenu 66% des points de service, tandis que son rival a obtenu une efficacité de 59%, a commis 6 doubles fautes et a réussi à remporter les 56% de points de services.

Dans la 30e finale, Nishikori affrontera le joueur de tennis russe Karen Khachanov, numéro 25 et tête de série numéro 23.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. Masc. Il se déroule sur terre battue extérieure et au cours de celui-ci, un total de 239 joueurs de tennis y participent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et les joueurs invités. De même, elle est célébrée du 24 mai au 13 juin à Paris.