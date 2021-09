Keibert Ruiz a tiré sur Francisco Lindor lors d’une tentative de vol

in

Le Vénézuélien du Ressortissants de Washington, Keibert Ruizmettre le Portoricain dehors Francisco Lindor en tentative de vol et a enregistré son premier retrait en tentative de vol dans sa carrière Ligue majeure de baseball – MLB.

Grâce au match de ce samedi entre Ressortissants et les Mets de New York, le prospect vénézuélien Keibert ruiz a obtenu sa première sortie dans une tentative de vol dans le Grandes ligues, ceci après avoir tiré sur le Portoricain au deuxième but Francisco Lindor.

La même première manche a été jouée avec Javier Báez dans la surface du frappeur et Lindor en premier, où il voulait surprendre une recrue comme Ruiz, mais il n’a pas été intimidé par l’expérience et a sorti son bracelet, expliquant clairement pourquoi il est l’un des la perspective la plus recherchée de la MLB.

Nul doute que celui-ci a joué pour la Vénézuélienne des Nationals la marquera à jamais dans sa carrière, puisque la victime qui a tiré pour son premier braquage dans les ligues majeures était Lindor, un joueur avec plus de 100 bases volées dans le meilleur baseball du monde. .monde.

Ici la vidéo :

Keibert ruiz Il est venu aux Nationals pour s’établir en tant que joueur de la MLB et des jeux comme ceux-ci l’aideront à cela, ayant à 23 ans un bras redoutable qui fera réfléchir de nombreux porteurs de ballon lorsqu’il s’agira de lui voler une base.

De plus, ce jeune vénézuélien indique clairement que son pays est le berceau de grands récepteurs qui brillent à Las Mayores, ayant une grande école comme Salvador Pérez, Henry Blanco, Wilson Ramos, Willson Contreras, entre autres qui ont brillé dans ce passionnant sport appelé baseball.

D’un autre côté, Lindor Il sait déjà que dans ce match contre les Nats, il n’aura pas la tâche facile s’il veut continuer à enregistrer des vols dans la MLB, car la recrue est attentive et lui a déjà donné un avant-goût du bazooka qu’il a dans son bras droit.

SORS D’ICI! ?? Keibert Ruiz a surpris son premier porteur de ballon en essayant de voler une base à @LasMayores. #MLBVenezuela pic.twitter.com/wmvdwzMEqJ – MLB Venezuela (@MLBVenezuela) 4 septembre 2021

Dans les ligues mineures, Keibert Ruiz a condamné plus de 50 coureurs dans une tentative de vol et dans seulement son huitième match dans le MLB inscrit le premier dans la ligue que chaque joueur veut jouer.

Son pourcentage d’alignement en carrière dans les majeures est de 1 000 avec 41 retraits et aucune erreur en huit matchs en tant que receveur.