Keidi Bare pourrait être absent pendant trois semaines

17/10/2021 à 18:34 CEST

Mauvaise nouvelle pour Vicente Moreno. L’entraîneur bleu et blanc s’est retrouvé après la pause que Keidi Bare est revenu touché de ses engagements avec l’Albanie et lui-même a été exclu pour le match contre Cadix. Cependant, la blessure pourrait renverser plus de gravité.

Comme le journaliste Joan Camí avance le milieu de terrain sera de trois semaines de congé. Si tel était le cas, le footballeur albanais raterait les matchs contre Elche, Athletic, Getafe et peut-être Grenade.

« Les deux fois où nous l’avons perdu, c’était après des matches de l’équipe nationale. C’est dommage car c’était à un très bon niveau & rdquor;, a déclaré Vicente Moreno lors de la conférence de presse précédant le duel de Cadix. Revers important pour Keidi, qui a encore une fois eu beaucoup d’importance avec l’équipe.