Keiko Nobumoto, scénariste pour Cowboy Bebop, Wolf’s Rain meurt à 57 ans

Keiko Nobumoto, l’écrivain acclamé derrière Cowboy Bebop, Tokyo Godfathers et Macross Plus, est décédé le 1er décembre après une bataille contre le cancer de l’œsophage. La nouvelle de son décès a été confirmée par son collègue écrivain d’anime Dai Sato sur Facebook. Un service funéraire privé a eu lieu pour elle le 4 décembre. Elle avait 57 ans.

Si vous êtes un fan d’un certain style d’anime branché et mondain des dernières décennies, il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà bien le travail de Nobumoto. Sa carrière est riche en faits saillants. Elle a écrit la série animée culte Cowboy Bebop ainsi que son adaptation sur grand écran Cowboy Bebop: Knockin’ on Heaven’s Door.

Elle était également la créatrice originale de la très populaire série TV/OAV Wolf’s Rain et de son adaptation en manga. Elle a collaboré avec le légendaire réalisateur d’anime Satoshi Kon à l’écriture de Tokyo Godfathers, a écrit un truc indépendant peu connu appelé Macross Plus et a contribué aux scripts d’autres émissions de Shinichiro Watanabe, dont Carole et Tuesday, Samurai Champloo et Space Dandy. Parallèlement à son illustre carrière d’écrivain pour l’anime, Nobumoto a également eu des crédits en tant que superviseur de scénario pour Kingdom Hearts.

La pertinence continue de chaque projet sur lequel Nobumoto a travaillé est due en partie à la réflexion et au point de vue humaniste qu’elle a apporté à ses personnages. En rédigeant cet article, je me suis retrouvé surpris par le nombre d’animes qu’elle a participé à la création. Beaucoup d’entre eux, comme Cowboy Bebop et Carole et Tuesday, sont des séries qui me tiennent à cœur et que je considère comme l’apogée de l’écriture dans le médium.

Si vous n’avez vu aucune des œuvres de Nobumoto, faites-vous plaisir et prenez le temps de découvrir certaines de ses créations ce week-end. Étant donné que nous approchons des vacances, je recommande particulièrement aux gens de consulter Tokyo Godfathers. L’écriture de Nobumoto a été une bénédiction pour le monde et elle nous manquera beaucoup. Puisse-t-elle reposer en paix.