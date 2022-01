Keinan Davis quitte Aston Villa en prêt pour rejoindre l’équipe de championnat Forest

L’attaquant d’Aston Villa Keinan Davis a rejoint Nottingham Forest en prêt pour le reste de la campagne 2021-2022.

Davis, 23 ans, n’a joué qu’une seule fois en Premier League cette saison. Il a passé la majeure partie de son temps avec les réserves d’Aston Villa, ce qui a conduit à des rumeurs d’un prêt senior en janvier.

Forest a rapidement appelé et a maintenant conclu un accord pour débarquer l’ancien international anglais U20.

Davis aidera l’équipe de Steve Cooper alors qu’elle cherche à obtenir une promotion du championnat. L’équipe des East Midlands occupe la neuvième place après 25 matches, mais n’est qu’à cinq points des places pour les barrages.

À propos du transfert, Davis a déclaré: «Cela fait du bien d’être ici, surtout au début de la fenêtre.

«Je peux juste frapper le sol en courant et commencer tout de suite. Forest est un grand club qui a remporté de grands trophées européens et son histoire parle d’elle-même.

« Je veux aider à améliorer l’équipe, j’espère continuer à progresser et voir où nous en sommes à la fin de la saison. »

Le patron de Forest Cooper a ajouté : « Nous sommes ravis que Keinan ait choisi de nous rejoindre car il avait des offres ailleurs, mais nous a considéré comme la bonne option pour son développement à ce stade de sa carrière.

«Je l’ai suivi sur un certain nombre de saisons et je pense que c’est une bonne décision pour toutes les parties. Je suis vraiment heureux que Keinan se joigne à nous et j’ai vraiment hâte de travailler avec lui.

Davis n’est pas disponible pour le match de Forest contre Barnsley lundi. Ses débuts pourraient venir en FA Cup contre Arsenal le dimanche 9 janvier.

La star intégrale d’Aston Villa recherchée par Man Utd

Pendant ce temps, Football Insider affirme que le gardien de Villa Emiliano Martinez est sur La liste de souhaits de Ralf Rangnick à Man Utd.

Les Diables rouges «surveillent de près» la situation de Martinez. Il est peu probable qu’ils déménagent en janvier mais pourraient soumettre une offre cet été.

David de Gea est au top de sa forme mais a maintenant 31 ans et est également hors contrat en 2023. Dean Henderson, quant à lui, pourrait quitter Manchester car il chasse le temps de jeu régulier.

Martinez pourrait être un remplaçant parfait pour de Gea à Old Trafford car il a quelques années de moins que l’Espagnol.

Un accord ne sera pas simple cependant. Villa hésitera à vendre à un rival de Premier League. En tant que tels, ils demanderont 40 millions de livres sterling pour les services de Martinez.

Le tireur d’élite a passé 10 ans dans les livres à Arsenal avant de partir pour Villa en septembre 2020. Il est désormais considéré comme l’un des meilleurs gardiens de l’élite.

