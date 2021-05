Keir Starmer a averti que George Galloway pourrait être une menace MAJEURE lors d’une élection partielle critique | Royaume-Uni | Nouvelles

Avant l’élection partielle de Batley on Spen le 1er juin, le dirigeant travailliste a été averti que M. Galloway avait la capacité de faire un «retour spectaculaire» dans la politique britannique. Bien qu’il n’ait pas réussi à remporter un siège aux élections écossaises, M. Galloway, lui-même ancien député travailliste, a la capacité de « énerver » ses opposants, a affirmé Tom Harris. M. Harris, ancien député travailliste de Glasgow Sud, a déclaré: «Galloway a déjà été confronté à une défaite électorale et a souvent réussi à organiser un retour spectaculaire.

«C’est ce qui dérange encore aujourd’hui ses opposants politiques.

“Parce qu’ils reconnaissent qu’il a encore assez de présence et de suite pour faire des vagues.”

La pression monte sur le leader travailliste actuel après que l’opposition a perdu l’élection partielle de Hartlepool plus tôt ce mois-ci.

Le parti a également subi une horrible campagne électorale du conseil qui lui a fait perdre huit sièges et 327 conseillers.

En revanche, les conservateurs ont resserré leur emprise à travers le pays en ajoutant 13 conseils et 235 conseillers supplémentaires.

Avant les élections à Batley et Spen le mois prochain, certains ont averti que la perte d’un autre siège au profit des conservateurs pourrait être la chute de Sir Keir.

M. Harris a ajouté: “Le problème auquel les travaillistes sont confrontés est que Galloway a viré si sauvagement entre le triomphe et le désastre au cours de sa longue carrière, qu’il est impossible de prévoir dans quelle direction ira sa dernière campagne.

“Et dans un concours déjà si imprévisible, dans un contexte politique si fébrile et inhospitalier pour le parti travailliste actuel, c’est l’aspect le plus déconcertant pour Starmer.”

“Donc, si pour une raison quelconque vous pensez que le chef actuel du Parti travailliste doit être remplacé, je suis votre homme.”

L’élection partielle a été déclenchée après que l’ancienne députée Tracy Babin a été élue maire du West Yorkshire.

Le parti travailliste a élu Kim Leadbitter, sœur de Jo Cox, qui a occupé le siège jusqu’à ce qu’elle soit tuée par un extrémiste de droite.

Les conservateurs ont élu le conseiller de Leeds Ryan Stephenson comme candidat.

Le Yorkshire Party, qui est arrivé troisième lors de la récente élection du maire du West Yorkshire, a déclaré que l’ingénieur local Corey Robinson se présenterait à l’élection partielle à leur place.

À la suite de la perte de Hartlepool plus tôt ce mois-ci, un siège travailliste pendant 62 ans, certains membres de l’opposition ont affirmé que Sir Keir n’était pas en contact avec le public.