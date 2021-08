Keir Starmer a averti que Red Wall pourrait à nouveau soutenir Boris après le « mépris » du Parti travailliste | Politique | Nouvelles

Et Paul Embery estime qu’il n’y a aucune garantie de courtiser les anciens supporters qui ont fait défection vers les conservateurs en 2019, expliquant: “Le tabou a été brisé”. M. Embery a récemment remporté un tribunal du travail contre le Fire Brigades Union (FBU) après avoir été licencié de son poste de représentant syndical après avoir assisté à un rassemblement pro-Brexit, une victoire qui, a-t-il admis, l’a laissé se sentir à la fois justifié et triste de ce qu’il appelle un “chasse aux sorcières”.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Je suis membre du Parti travailliste depuis 27 ans.

« En termes de direction, il a une montagne à gravir et il est toujours au pied des collines pour le moment.

“Il y a clairement un gouffre énorme maintenant entre le Parti travailliste et les gens ordinaires de la classe ouvrière dans la Grande-Bretagne post-industrielle, la Grande-Bretagne des petites villes, la Grande-Bretagne provinciale, appelez ça comme vous voulez.”

M. Embery a ajouté : « Le Parti travailliste de plus en plus au fil des ans, comme certains d’entre nous l’avaient prévenu, devenait un parti de libéraux de la classe moyenne, vivant dans nos villes à la mode et nos villes universitaires, un parti pour les militants sociaux et les étudiants radicaux.

« Et de plus en plus, la Grande-Bretagne ouvrière ordinaire s’éloignait du parti.

«Et des parties du parti ont regardé ces gens avec mépris.

«Mais avec les élections de 2019, cela a été brisé.

« Et comme tout tabou, une fois brisé, les gens n’hésiteront pas à recommencer.

« Donc, il y a maintenant une véritable question de savoir si le Parti travailliste sera un jour à nouveau une force électorale viable, et le jury n’en a toujours pas parlé. »

Interrogé sur les perspectives électorales futures des conservateurs du mur rouge tels que Matt Vickers à Stockton et Lee Anderson à Ashfield, M. Embery a déclaré : le mandat démocratique de représenter ces communautés maintenant.

« Reste à savoir s’ils gagneront ou non la prochaine fois, mais je pense que si les gens de ces communautés voient que les conservateurs ont sensiblement amélioré leur vie, les villes ont investi dans leurs communautés, créé des emplois dans leurs communautés , et les opportunités, alors, bien sûr, il est probable qu’ils voteront à nouveau pour eux.

«Ils chercheront à se venger, les gens qui ont voté conservateur pour la première fois parce que c’était une grande chose pour certains d’entre eux.

«Je veux dire que nous avons entendu les histoires de personnes étant dans les urnes et ayant leur grand-père chuchotant à l’oreille et leurs familles tribales travaillistes remontant à travers la génération, donc c’était un grand acte de foi de vouloir rembourser.

“Mais si les conservateurs prouvent qu’ils ont amélioré de manière tangible la vie et les communautés des habitants de l’ancien mur rouge, comme certains l’appellent maintenant, il y a de fortes chances qu’ils obtiennent à nouveau le soutien.”