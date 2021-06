Keir Starmer : Angela Rayner devrait prendre la relève – Keir se dirige vers des élections cruciales | Royaume-Uni | Nouvelles

Keir Starmer dénonce la politique frontalière « pathétique »

Avec la pression croissante exercée sur la direction de Sir Keir, l’ancien eurodéputé Patrick O’Flynn a affirmé que même les défenseurs les plus loyaux de l’homme travailliste étaient désormais “sur le point d’abandonner”. Après une performance électorale choquante en mai, l’ancien eurodéputé SDP et Ukip a demandé à la chef adjointe Angela Rayner de succéder à Sir Keir. De nombreux membres de la gauche du parti travailliste ont déjà demandé que Sir Keir soit remplacé par son numéro deux avant une élection partielle cruciale à Batley et Spen.

Au milieu de ces appels, M. O’Flynn a affirmé que Mme Rayner avait l’identité pour donner la direction du parti après s’être perdue sous le chef actuel.

Écrivant pour le Spectator, M. O’Flynn a déclaré: “Alors que la rediffusion par Keir Starmer de la grande expérience de papa centriste Change UK s’enfonce plus profondément dans les sables mouvants politiques, l’importance pour un chef de parti d’être capable de projeter une personnalité convaincante devient de plus en plus évidente. “

Le parti travailliste a perdu huit sièges au conseil et 327 autres conseillers dans ce qui a été une horrible perte électorale en mai.

Le parti a également perdu un siège clé de Hartlepool, siège du parti travailliste depuis 1964.

Dans un nouveau coup porté à Sir Keir, les travaillistes n’ont obtenu que 622 voix aux élections partielles de Chesham et d’Amersham alors que les Lib Dems remportaient le siège des conservateurs.

Au milieu de ces piètres performances, M. O’Flynn a insisté sur le fait que le parti travailliste avait besoin d’un chef capable de revitaliser le parti et d’arrêter son destin imminent.

Il a ajouté: “Le travail a désespérément besoin d’une figure polarisante qui puisse au moins lui donner une identité de base et un sens de la mission plutôt que la non-présence fade avec laquelle il est actuellement aux prises.

“Et le personnage d’Aggro Angie, qui porte des bottes bovver, pourrait être juste le ticket.

“Quoi que vous pensiez d’elle, la femme sait comment identifier une ecchymose politique et continuer à la frapper.

“Un regard sur sa production sur les réseaux sociaux révèle également son talent inné pour exprimer des opinions compréhensibles dans un langage direct, un trait qu’elle partage avec Boris Johnson et Nigel Farage.

“Bien plus que celle de Starmer, sa politique est également enracinée dans la lutte sur le lieu de travail, avec des priorités fondamentales d’obtenir un meilleur salaire et des conditions pour le personnel de l’atelier qui surgissent encore et encore, comme il sied à sa propre histoire de vie en tant que jeune quittant l’école et ancienne travailleuse du secteur des soins. .”

Malgré une bataille interne après les élections locales, Mme Rayner a ensuite été nommée chancelière fantôme du duché de Lancaster et secrétaire d’État fantôme pour l’avenir du travail.

À la suite des piètres résultats des élections à Chesham et Amersham, Sir Keir a été contraint de procéder à d’autres changements internes.

L’ancien conseiller Morgan McSweeney, qui a aidé à diriger la campagne à la direction de Sir Keir, sera désormais transféré à un nouveau rôle.

Cela est arrivé juste un jour après que deux officiers supérieurs des communications, Ben Nunn et Paul Ovenden, aient également été émus par Sir Keir.

Une source de premier plan a déclaré: “C’est juste choquant. Cela va de mal en pis vraiment, tout le monde est tellement déprimé.

“Vous avez maintenant des gens avec des majorités de 2 000 à 3 000 qui pensent qu’ils sont grillés. Le bureau de Starmer est dysfonctionnel.”

Au milieu du chaos interne du parti, un récent sondage de Savanta ComRes a révélé que le parti avait chuté de 4% par rapport à la semaine se terminant le 13 juin.

Dans le sondage réalisé entre le 18 et le 20 juin, le parti conservateur a augmenté de 3% et prend son avance sur le parti travailliste à 14 points.

Selon un sondage Survation avant l’élection partielle de Batley et Spen, le Parti travailliste devrait recevoir 41% des voix et perdre le siège.

Candidat conservateur, Ryan Stephenson devrait l’emporter avec 47% dans le sondage réalisé entre le 17 juin.