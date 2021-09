Keir Starmer chahuteur abandonne l’interview de GB News pour crier contre un militant du Brexit – VIDEO | Politique | Nouvelles

Sir Keir Starmer a fait face à des cris de “honte” et a appelé les dirigeants travaillistes à soutenir un salaire minimum de 15 £ lors de son premier discours de conférence. Les critiques ont brandi des cartons rouges pour protester alors que Sir Keir prononçait son discours, mais le leader travailliste a riposté et a demandé si les détracteurs « criaient des slogans ou changeaient des vies ». La militante du parti Carole Vincent, de la circonscription de Leyton et Wanstead dans l’est de Londres, a déclaré qu’elle s’attendait à être expulsée du parti pour avoir chahuté le chef – et a ajouté qu’elle ne s’attendait pas non plus à ce que Sir Keir survive en poste jusqu’à la prochaine conférence non plus.

Dans une interview avec GB News, Mme Vincent s’est arrêtée au milieu d’une phrase lorsqu’elle a entendu M. Bray jouer de la musique.

Elle s’est immédiatement approchée et l’a confronté.

Interrogée sur qui est un “meilleur chahuteur” par le présentateur Tom Harwood, Mme Vincent a répondu: “Je n’étais pas un chahuteur.

“Je me suis levé. J’ai parlé. Je suis une personne de principe, qui travaille décent et je suis une personne juste. Et ce que j’ai fait, c’est écouter jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible que je puisse garder le silence.”

Sir Keir a été chahuté sur le salaire minimum de 15 £ alors qu’il rendait hommage aux travailleurs du NHS qui ont pris soin de sa mère et de ceux qui travaillaient tout au long de la pandémie.

Des cris ont été entendus pour “les jeter dehors” et ont été accueillis par des applaudissements soutenus pour le leader travailliste.

Un chahut de “c’était votre politique du Brexit” a pu être entendu alors que Sir Keir parlait d’un plan sérieux pour le gouvernement.

Mais après avoir été à nouveau interrompu, il a répondu : « Vous pouvez chanter toute la journée », avant d’être applaudi par le public.

Elle a ajouté: “Il a parlé d’unir le parti. Le parti n’a jamais été aussi divisé qu’aujourd’hui et cela empire.

“Je vais probablement être expulsé et c’est triste parce que je travaille très dur pour cette fête.”

Mme Vincent a déclaré qu’elle lui avait “montré le carton rouge lorsqu’il a dit quelque chose que je pensais inacceptable et qu’il devrait en fait défier le gouvernement ou dire comment il va faire quelque chose”.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que Sir Keir serait le leader lors de la prochaine conférence, elle a répondu: “Je ne le pense pas. Je pense qu’il y aura un défi à un moment donné, je ne sais pas qui le fera.”