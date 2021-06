Keir Starmer : Cinq points clés de l’interview de Piers Morgan | Politique | Nouvelles

Sir Keir Starmer s’est assis face à face avec Piers Morgan mardi soir alors qu’il s’ouvrait sur tout, de sa relation difficile avec son père à un incendie qui a dévasté sa famille. Des moments plus légers au cours de l’interview voient également Sir Keir parler ouvertement de ses jours sauvages en tant qu’étudiant, qui impliquaient de vivre dans un «enfer» au-dessus d’un salon de massage. Assis dans le public soutenant le politicien du parti travailliste se trouvait sa femme, Victoria, que l’on pouvait voir verser une larme lorsque son mari a parlé franchement des pertes familiales. Mais parmi les moments majeurs de l’interview du chef du Parti travailliste, il y avait cinq points clés à retenir.

Il était “déchiqueté” en voyant sa mère souffrir

La mère de Sir Keir, Jo, qui avait été employée du NHS, souffrait d’une maladie auto-immune dévastatrice appelée maladie de Still.

Le chef du parti a déclaré que voir sa mère se détériorer avait été l’un des moments les plus difficiles de sa vie et il regrettait qu’elle n’ait pas pu le voir devenir député et rencontrer ses enfants.

Après une carrière réussie dans le droit des droits de l’homme, il est devenu QC (Conseil de la Reine) et procureur en chef, après avoir été fait chevalier pour services rendus à la justice pénale en 2014 – un exploit que sa mère était toujours là pour voir.

Cependant, elle est décédée quelques semaines seulement avant son élection, Sir Keir affirmant que c’était “vraiment tragique” et “elle aurait adoré voir cela”.

LIRE LA SUITE: La description brutale par Keir Starmer de Jeremy Corbyn en tant que leader

Sa relation troublée avec un père “lointain”

Sir Keir a décrit son père comme ayant “de réelles difficultés à exprimer ses émotions” et a déclaré qu’il n’avait entendu qu’une seule fois dans sa vie que son père était fier de lui.

Il a expliqué à M. Morgan : « Ils étaient fiers, mais au fur et à mesure que je grandissais, il y avait une distance, et ce que j’ai appris de mon père, c’est le sens du devoir, un fort sentiment de fierté et de dignité au travail.

“L’une des choses que j’enlève à mon père, c’est ce sentiment brûlant d’injustice que nous ne valorisons pas [people with skills who work on the shop floor]. “

Décrivant sa relation avec son père, il a déclaré : « C’était distant, c’était difficile, je serai différent avec mes enfants et je leur dis que je les aime.

“Ils me connaîtront et je les connaîtrai d’une manière que je ne connaissais probablement pas mon père.”

La maison familiale de Sir Keir incendiée alors que son père mourait à l’hôpital

Sir Keir dit que la santé de son père a commencé à se dégrader après la mort de sa mère et qu’il a emménagé dans la dépendance loin de la maison familiale principale.

Il a dit : « Quelque chose était sorti pour lui [his father] en perdant ma mère, il est tombé malade, il a eu des coupures aux jambes, puis il a eu un empoisonnement du sang et il s’est aggravé et a légèrement déliré et nous avons dû l’emmener à l’hôpital.

« À ce moment-là, il a cessé d’essayer de se battre et est décédé tragiquement à l’hôpital. »

Il a également révélé que pendant que son père était à l’hôpital, il y avait un incendie électrique qui a vu la dépendance brûler.

Sir Keir a déclaré: «Pendant qu’il était à l’hôpital, tout a brûlé, détruisant avec lui tous ses biens.

«Nous avons ratissé les cendres quelques jours plus tard et avons trouvé l’alliance de ma mère brûlée, tordue et tout ce qu’il avait avait disparu.

“Le chien était là-dedans et est mort, et à ce moment-là, tout ce qu’ils avaient, tout ce qui comptait pour eux avait disparu.”

Il a ajouté : « Lorsqu’il pouvait nous parler, il disait ‘Est-ce que le chien va bien ?’, et nous devions dire ‘Ouais, d’accord’.

« Nous ne pouvions pas lui dire que tout dans les toilettes n’existait plus, alors il ne l’a jamais su et je suis content qu’il ne l’ait jamais su. C’était difficile.”

A NE PAS MANQUER

Père de Keir Starmer: Comment l’éducation de Keir a ouvert la voie à la politique [INSIGHT]

Valeur nette de Keir Starmer: le chef du parti travailliste a une énorme fortune [EXPLAINED]

Piers Morgan a fait honte à Keir Starmer pour une carte “impersonnelle” [ANALYSIS]

Sir Keir a été “blessé” par le résultat de l’élection partielle de Hartlepool

Parlant franchement de la défaite écrasante des travaillistes à Hartlepool, il a déclaré: «Je ne vais pas prétendre que les dernières semaines ont été faciles, mais il y a eu une énorme émotion qui a traversé le Parti travailliste.

«Et nous avons perdu à Hartlepool, nous avons mal perdu, et quand vous le voulez, ça fait mal de perdre. Il n’y a aucune émotion là-dedans.

M. Morgan commente : “Vos détracteurs diraient que vous n’avez pas assez d’émotions.”

Sir Keir a répondu : « Regardez, il y a une énorme passion, mais la passion se présente sous différentes formes et tailles.

« Nous avons un travail énorme, Titanic ou autre, mais nous nous y attaquons. Nous devons présenter un argument convaincant sur les raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne serait meilleure sous le Labour. Nous devons être patriotes et fiers de cela.