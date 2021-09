Keir Starmer contraint de regarder une vidéo atroce d’électeurs attaquant son leadership | Politique | Nouvelles

À la veille de sa première conférence en personne du Parti travailliste depuis qu’il a occupé le poste le plus élevé, Sir Keir est impatient de donner un nouvel élan à sa direction assiégée. Le député de Holborn et St Pancras a eu du mal à se frayer un chemin avec le public au cours de la pandémie.

Prenant le relais alors que le Royaume-Uni était déjà plongé dans le verrouillage, les opportunités pour Sir Keir de sortir sur la route et de rencontrer les électeurs ont été courtes.

À la traîne de Boris Johnson dans les sondages, la conférence du parti à Brighton au cours des prochains jours est considérée comme un moment décisif pour son leadership.

Et aujourd’hui, Sir Keir n’a eu aucun doute quant à la quantité de travail qu’il doit faire.

Réalisant des interviews avec les médias avant le début de la conférence, ITV a forcé l’ancien directeur des poursuites pénales à s’asseoir et à regarder des clips de Britanniques le brutalisant pour ne pas avoir présenté une vision alternative pour la Grande-Bretagne.

LIRE LA SUITE: Keir Starmer se tortille alors que «l’incohérence» au sein du parti travailliste est exposée

Lorsqu’on lui a demandé ce que représentait Sir Keir, un électeur de Consett, dans le comté de Durham, a simplement répondu “je ne sais pas”.

Un autre a déclaré: “Je sais qu’il est le leader travailliste, et c’est tout.”

Un troisième a ajouté : “Je ne pense pas qu’il soit aussi fort qu’il devrait l’être.

“Je veux dire, ce gars, il devrait vraiment donner à Boris Johnson une bonne cachette.”

Accusant Sir Keir de ne pas refléter les priorités des familles de la classe ouvrière, un autre a déclaré: “Je pensais que le Labour concernait les gens, les gens de la classe ouvrière et tout ça.

“Mais je ne suis pas trop sûr que ce soit ce qu’il représente.”

LIRE LA SUITE: Un conseiller du travail arrêté QUATRE fois lors de manifestations autoroutières

Le chef de l’opposition a ajouté dans la mesure du possible qu’il avait essayé de parler à des gens normaux au cours de la pandémie.

“À Darlington, quand vous êtes à côté avec une caméra, allez parler aux chauffeurs de la station de taxis”, a-t-il déclaré.

“Parce que chaque fois que je suis passé par Darlington, j’ai eu une conversation.

“Je me suis arrêté et je leur ai parlé du fait qu’ils traversaient une période très difficile à Covid.

“Je me suis arrêté et j’ai pris le temps de leur parler, et je suis revenu vers eux deux ou trois semaines plus tard.

“Ils ont dit que Boris Johnson est descendu du train à Darlington et est passé juste devant eux sans les reconnaître.

“Ils ont dit que je m’étais arrêté, que je leur ai parlé, que j’avais entendu ce qu’ils disaient et que je suis revenu.”

Sir Keir Starmer prononcera une allocution aux délégués lors de la conférence des travaillistes mercredi prochain.