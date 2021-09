Keir Starmer critiqué après une réunion sur un “accident de voiture” | Politique | Nouvelles

in

Plusieurs participants à une réunion travailliste vendredi après-midi ont partagé leur indignation après que Keir Starmer a suggéré un changement massif des règles au sein du parti. Le chef voulait supprimer « un membre, une voix » pour les élections à la direction et introduire un système de collège électoral dans lequel les députés et les syndicats détiensraient la majeure partie du pouvoir.

Ce faisant, une certaine section du parti comme les membres de droite aurait soudainement eu plus de pouvoir dans la prise de décision.

Bien qu’ils bénéficient d’un soutien minoritaire au sein des membres, ils bénéficient d’un important caucus parmi les députés du parti parlementaire.

Le projet de nouvelles règles a été considéré comme « une attaque contre la démocratie » par Gaya Sriskanthan, coprésidente du groupe de campagne de gauche Momentum.

« Ce retard a été gagné par les membres de la base qui ont pris des mesures pour organiser leurs délégués, faire pression sur leurs syndicats et se mobiliser avant la conférence », a-t-elle déclaré.

« Mais ce n’est pas encore fini. Nous devons maintenir la pression pour nous assurer que ce changement de règle, et tous les autres changements régressifs concoctés par la direction, soient complètement rejetés. »

Un initié a déclaré à la Labour List en ligne qu’une réunion de l’Organisation de liaison entre les syndicats et le parti travailliste avec Starmer avait été un “accident de voiture”.

Même ceux qui sont généralement des alliés de Sir Keir Starmer auraient refusé la nouvelle proposition de politique.

Ce revers arrive quelques heures juste avant la conférence annuelle du travail qui doit débuter ce samedi à Brighton jusqu’au mercredi 29.

L’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn a publié une déclaration après la réunion et a suggéré que la nouvelle direction voulait éviter certaines discussions.

«Je sais que nos syndicats et nos membres ont développé ces politiques, mais les signes sont que la direction du parti veut essayer de clore le débat, de mettre les membres et les syndicats sur la touche, avec pour résultat final que le parti travailliste soutient plutôt que de défier notre politique brisée. et système économique.

Corbyn, qui assistera au sommet à Brighton, a déclaré qu’il s’attend à des débats sur des questions plus sérieuses que les règles internes.

« Lors de la conférence, j’espère entendre comment les travaillistes introduiront un impôt sur la fortune pour financer un service national de soins comme le NHS, prendront les mesures radicales nécessaires pour décarboniser d’ici 2030, s’opposeront au battement de tambour d’une nouvelle guerre froide et freiner la richesse et le pouvoir galopants d’une petite élite.

Le NEC se réunira à nouveau samedi matin, et les alliés de Sir Keir espèrent qu’ils se seront mis d’accord à l’avance sur quelque chose de concret avec les chefs syndicaux qu’ils pourront apporter à la conférence.

La chef adjointe du parti, Angela Rayner, a également récemment marché sur les pieds de M. Starmer en déclarant qu’elle “ne dirait certainement pas non” à devenir chef du parti.

“Si je sentais que c’était la bonne chose à faire pour la fête et la bonne chose pour le pays, alors je m’engagerais et je le ferais”, a-t-elle déclaré au magazine The Times’s Saturday.