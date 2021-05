Keir Starmer devrait remanier le cabinet fantôme – «Il est temps d’injecter du sang neuf» | UK | Nouvelles

Les commentaires interviennent après une nuit agitée pour le Parti travailliste aux élections locales britanniques et des questions commencent à émerger sur le leadership de Keir Starmer. S’exprimant sur BBC Newsnight, Alan Milburn, l’ancien secrétaire du Cabinet sous Tony Blair, a déclaré qu’un examen devrait être effectué immédiatement pour enquêter sur les raisons pour lesquelles les travaillistes continuent de perdre les élections.

M. Milburn a déclaré: «Keir a entamé le processus de changement. Je pense que le message de ce soir des électeurs sera probablement “nous voulons que ce processus de changement aille plus loin et plus vite”.

«Je dirais à Keir qu’il y a maintenant trois choses qu’il doit vraiment faire. Le premier est qu’il devrait lancer immédiatement un examen des raisons pour lesquelles nous continuons de perdre des élections, la dernière que nous ayons gagnée remonte à 2005, alors que Tony Blair était encore le chef du Parti travailliste.

«Cet examen devrait englober ce que nous devons changer en termes de politiques et comment le parti travailliste fonctionne pour mieux se connecter avec les communautés que nous servons.»

M. Milburn a prédit que ce ne serait pas une nuit spectaculaire pour le Parti travailliste.

La défaite du parti travailliste aux élections générales de 2019 a été le pire résultat du parti depuis 1935.

Alex Norris, ministre fantôme de la Santé publique, a déclaré que les travaillistes ne s’attendaient pas à se remettre de la perte des élections générales de 2019 dans les 18 mois.

S’adressant à The Independent, M. Norris a déclaré: “Personne ne pense que ce processus est terminé, personne ne pensait que cela serait fait dans 18 mois – ce serait une situation très improbable, mais nous sommes sur cette voie, nous écoutons les gens. et je pense que nous progressons à partir de ce soir. “

Il a ajouté: “Nous allons prendre nos succès comme nous les obtenons avec humilité et ensuite nous allons reconnaître où nous échouons, parce que nous sommes dans un projet à long terme de réengagement avec les gens.”

“Je pense que c’est le moment d’injecter du sang neuf dans son équipe du cabinet fantôme”, a déclaré M. Milburn.

«Certaines personnes fonctionnent bien, d’autres sont à peine visibles. Il est temps de faire venir une nouvelle génération. »