Keir Starmer éclate à Beth Rigby à propos du travail “Vous êtes obsédé!” | Politique | Nouvelles

Sir Keir Starmer s’est affronté avec Beth Rigby après que le présentateur de Sky News a tenté d’épingler le leader travailliste sur la direction du parti. Mme Rigby a fait valoir que Sir Keir tentait de pousser le Parti travailliste vers le centre et loin de l’idéologie de gauche de l’ère Jeremy Corbyn. Sir Keir a éclaté lors de l’enquête et a affirmé que le parti travailliste devenait un parti qui “regardait vers l’extérieur plutôt que vers l’intérieur” et a suggéré que Mme Rigby avait tort d’être “obsédée” par la direction que prenait le parti travailliste.

Mme Rigby a fustigé: “J’essaie d’en arriver au principe de l’endroit où vous déplacez le parti et vous ne répondrez pas à la question.

“Vous l’éloignez de la gauche parce que vous pensez pouvoir gagner une élection au centre-terre, oui ou non ?”

Sir Keir a répondu: “Je le déplace d’un parti qui regarde vers l’intérieur à un parti qui regarde vers l’extérieur, je déplace un parti qui regarde en arrière vers un parti qui regarde vers l’avenir.”

Il a ajouté : « Vous êtes obsédé par cette position !

