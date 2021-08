Keir Starmer est battu alors que le public rend son verdict: “Ça ne ressemble pas à un PM en attente!” | Royaume-Uni | Nouvelles

Il a également été averti par un haut responsable que des millions de Britanniques n’ont toujours aucune idée de ce que lui ou le parti travailliste représentent. Cela se traduira probablement par une victoire presque impossible aux élections générales de 2024, à moins qu’il ne trouve un moyen d’attirer à nouveau ceux qui ont fait défection au Parti conservateur en 2019, selon Deborah Mattinson. L’ancien sondeur, qui a été nommé directeur de la stratégie dans un remaniement du cercle restreint de Sir Keir, l’a informé, ainsi que les ministres fantômes et les députés, des sondages internes dévastateurs et des conclusions des groupes de discussion quelques jours avant les vacances d’été.

Cela survient alors que le parti, dans sa position actuelle, semble sur le point de perdre contre les conservateurs pour la cinquième fois de suite, ce qui signifie qu’il sera au pouvoir depuis 14 ans.

Le message de mise en garde de Mme Mattinson semble s’aligner sur un récent sondage YouGov qui a révélé que plus de la moitié de l’électorat ne pense pas que Sir Keir occupe actuellement le poste le plus élevé.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils pensaient qu’il ressemblait à un “Premier ministre en attente”, les Britanniques ont répondu de manière décisive que non.

Parmi les personnes interrogées, 61% pensent que Sir Keir n’a pas l’air d’être le Premier ministre en attente, tandis que seulement 18% pensent qu’il est apte pour le rôle.

Vingt et un pour cent des gens n’étaient pas sûrs.

Ce sera un coup dur alors qu’il s’efforce de se faire connaître dans tout le pays.

Jusqu’à présent, Sir Keir est resté en grande partie anonyme pour une grande partie du public en raison de la pandémie de coronavirus.

Le mois dernier, il s’est assis avec les électeurs de Blackpool pour l’un des premiers événements de son genre.

S’adressant à l’Observer, de hauts responsables du parti travailliste ont déclaré que l’équipe devait adopter un message plus clair, plus précis et plus édifiant sur les valeurs du parti et la vision de Sir Keir, plutôt que de lancer trop d’engagements politiques aux électeurs.

Un initié a déclaré au journal : « Le message était que beaucoup de gens ne savent pas ce que nous représentons.

“Ils pensent que nous leur avons donné trop de politique plutôt que de leur dire en termes simples comment nous améliorerions leur vie.”

Certains pensent toujours que le parti travailliste souffre des retombées résiduelles et des dommages laissés par Jeremy Corbyn.

Cette période a vu le parti s’embourber dans des allégations d’antisémitisme et a finalement subi sa pire défaite électorale depuis 1935.

Un chef de file a déclaré : « La pandémie n’a pas aidé Keir.

« Il a été difficile de se faire connaître.

« La conférence du parti donne l’occasion de lui présenter le pays. Mais il n’y a pas de temps à perdre.

Peter Kyle, député de Hove, a déclaré: “La vérité est que nous devons parler avec une clarté singulière de nos politiques et de notre message et le faire avec des couleurs qui illuminent le ciel nocturne.

“Les gens feront attention lorsque nous parlerons leur langue, pas si nous continuons simplement à nous attendre à ce qu’ils apprennent la nôtre.”

Pendant ce temps, Mme Mattinson aurait exhorté Sir Keir à faire appel aux personnes âgées non diplômées, dont beaucoup ont voté pour quitter l’UE en 2016.

On pense également qu’elle a parlé à Sir Keir de la nécessité de représenter les personnes et leurs communautés qui ont subi de graves difficultés économiques pendant la pandémie et qui se sentent non représentées par aucune partie.