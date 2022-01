Boris Johnson critiqué pour son « sourire narquois » à la soirée de Rayner

La direction du Premier ministre Boris Johnson est confrontée à sa menace la plus grave à ce jour après qu’un e-mail de son secrétaire privé invitant plus de 100 personnes à une fête « apportez votre propre alcool » dans le jardin de Downing Street lors d’un verrouillage du coronavirus au Royaume-Uni a émergé. L’incident, qui a été qualifié de « scandale de trop pour Johnson », pourrait donner au leader travailliste Sir Keir Starmer les outils pour finalement évincer M. Johnson.

L’e-mail de Martin Reynolds au personnel de Downing Street divulgué par ITV lundi a mis le Premier ministre sous pression pour qu’il précise s’il était ou non au rassemblement de mai 2020.

Thom Brooks, professeur de droit et de gouvernement à l’Université de Durham et directeur du Labour Academic Network, a déclaré: « Je pense que ce scandale renforcera davantage Starmer car il offre une nette différence entre eux … sa compétence par rapport à la corruption de Johnson. »

S’adressant à Express.co.uk, le professeur Brooks a décrit le dernier épisode de Party Gate comme « une force évidente pour Starmer ».

S’il est corroboré par une enquête interne, le rassemblement BYOB devrait être l’événement le plus dommageable à ce jour pour l’avenir du gouvernement de M. Johnson.

Les sondages ont déjà montré ce qui pourrait être considéré comme un changement évident. Les conservateurs sont à la traîne des travaillistes, et pour la première fois en un an, cela fait plus d’un mois.

Si M. Starmer peut capitaliser sur les problèmes du Premier ministre, il pourrait être plus proche que jamais du n ° 10 (Image: .)

Si Sir Keir peut capitaliser sur le problème, les résultats pourraient être « absolument fatals à Johnson », a déclaré le professeur Brooks.

Il a ajouté : « Lui et son équipe doivent accélérer leurs forces en matière de compétence et de compassion dans les jours et les semaines à venir.

« Le Premier ministre a dépassé le stade où son comportement est considéré comme toxique, mais où Starmer est perçu de plus en plus positivement à part entière. »

Parlant de « un désir de rassembler le pays » alors qu’il saluait la nouvelle année, Sir Keir a déclaré la semaine dernière aux habitants de Birmingham qu’il était prêt à relever certains des défis les plus urgents du Royaume-Uni, notamment « la réparation après la pandémie, la lutte contre la crise climatique , et faire fonctionner le Brexit ».

Il a ajouté : « Je crois que le meilleur reste à venir pour ce pays. Mais seulement si nous avons le courage de créer une nouvelle Grande-Bretagne – un pays dans lequel vous et votre famille obtenez la sécurité, la prospérité et le respect que vous méritez. »

Son moment ? Le leader travailliste est vu «de plus en plus positivement» – par opposition à Boris Johnson (Image: .)

À l’approche des prochaines élections, il a présenté avec empressement son équipe comme une alternative possible au Parti conservateur, et il n’a pas hésité à partager ses réflexions sur les dernières accusations de rassemblements illégaux au sein du gouvernement.

Le chef de l’opposition a déclaré lundi : « Boris Johnson, vos détournements et distractions sont absurdes.

« Non seulement vous connaissiez les fêtes à Downing Street, vous y avez assisté.

« Arrêtez de mentir au public britannique. Il est temps de dire enfin la vérité. »

Le professeur Brooks a déclaré qu’il ne pouvait pas voir M. Johnson « s’en sortir » et a déclaré: « Les conservateurs sont systématiquement derrière les travaillistes dans les sondages et 16 points de retard sur les sièges du » mur rouge « que les conservateurs ont remportés pour créer leur majorité.

« Tout cela est maintenant en fumée. »

La pression augmente pour M. Johnson et même les conservateurs perdent patience (Image: .)

Le sondage auquel le professeur a fait référence, mené par Deltapoll, a porté sur 57 circonscriptions clés du « mur rouge » dans ses quartiers traditionnels travaillistes. Ils sont considérés comme essentiels pour regagner l’accès au n ° 10.

Les résultats montrent que, s’il se traduisait en sièges, M. Johnson pourrait en perdre plus de 100 et un manque de majorité offrirait à Sir Keir la chance de devenir enfin Premier ministre.

Cependant, le même sondage a donné à Sir Keir un score négatif de -6 dans sa performance générale.

Bien qu’il ne soit pas aussi bas que celui de M. Johnson, de -28, il n’est pas clair si Sir Keir a ce qu’il faut pour aider les travaillistes à obtenir une majorité globale, ce qui signifie qu’il pourrait n’avoir d’autre choix que de conclure un accord avec les libéraux-démocrates ou le SNP. pour obtenir les clés du gouvernement.

Le mois dernier, interrogé sur les affirmations des partis de Downing Street, M. Johnson a déclaré au Parlement que toutes les directives de Covid avaient été suivies, qu’aucune règle n’avait été enfreinte et qu’aucune fête n’avait eu lieu à Downing Street.

Désormais, si la présence de M. Johnson à l’une des parties faisant l’objet d’une enquête par Sue Gray, la haut fonctionnaire chargée de l’enquête, est confirmée, même les conservateurs devraient tourner le dos au Premier ministre.

L’arrière-ban conservateur Nigel Mills a déclaré mardi à BBC News: « C’est tout à fait intenable, nous avons vu des gens démissionner pour bien moins que cela.

« Si le Premier ministre a sciemment assisté à une fête, je ne vois pas comment il peut survivre en acceptant des démissions pour beaucoup moins. »