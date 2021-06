Keir Starmer exhorte les conférenciers d’Oxford à mettre fin au boycott à la suite de la dispute avec Cecil Rhodes | Royaume-Uni | Nouvelles

Sir Keir a déclaré à LBC News : « Continuez à enseigner aux gens.

« Reprenons fermement les pieds sur terre et enseignons aux élèves.

«Les étudiants ont vécu l’enfer au cours des 18 derniers mois, vous savez – enfermés dans des appartements, six à la fois, bien souvent, ils ont tous attrapé Covid parce qu’ils se l’ont donné.

“Ils ont été parmi les plus durement touchés au cours des 18 derniers mois.”

L’université d’Oxford a rejeté les appels à retirer la statue de Rhodes.

Le retrait de la statue du bâtiment classé Grade II coûtera probablement cher en raison des batailles juridiques nécessaires pour obtenir l’autorisation, a déclaré le Conseil d’administration de l’université.

Une commission indépendante sur l’héritage de la statue a soutenu son retrait ainsi qu’une plaque honorant Rhodes sur la rue King Edward.

Dans une déclaration du mois de mai, le collège a déclaré: “Compte tenu des obstacles considérables au déplacement, le Conseil d’administration d’Oriel a décidé de ne pas entamer la procédure légale de déplacement des monuments commémoratifs.”

Le prédécesseur de Sir Keir, Jeremy Corbyn, a également condamné la statue, déclarant au journal étudiant Cherwell : « Cecil Rhodes était raciste.

Il a ajouté : « Il a subjugué et tué un grand nombre de personnes dans ce qui est devenu la Rhodésie et finalement le Zimbabwe et la Zambie, et a fait beaucoup d’argent grâce à l’extraction de diamants et à d’autres en Afrique du Sud.

“Je ne vois pas du tout la nécessité de vénérer sa vie.”