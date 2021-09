Keir Starmer face à une attaque à trois volets du leadership travailliste : “Pas question qu’il soit un futur Premier ministre !” | Politique | Nouvelles

in

Les tentatives des députés de Holborn et de St Pancras pour se mettre en avant ont été entachées par un barrage de publicité négative. À l’approche du rassemblement de fête à Brighton ce week-end, il a été frappé par trois maux de tête majeurs.

Il a fait l’objet de critiques pour un essai de 12 000 mots exposant sa vision de la Grande-Bretagne, d’attaques de ses propres députés pour des plans visant à modifier les règles internes du Labour et a vu sa chef adjointe être félicitée pour sa performance à la Chambre des communes.

La popularité de Sir Keir Starmer reste extrêmement faible, avec seulement 29% des Britanniques ayant une opinion favorable de son leadership, contre 56% qui pensent le contraire.

L’enquête YouGov auprès de 1 653 adultes du début du mois met à nu le défi auquel est confronté le leader travailliste pour gagner l’opinion publique.

Ayant été contraint par la pandémie pendant une grande partie de son temps en tant que leader, la conférence du travail est considérée comme une opportunité pour Sir Keir de présenter enfin au parti – et à la nation – ce qu’il représente.

Les espoirs d’un redémarrage ont frappé pour la première fois mardi lorsqu’il est apparu que Sir Keir prévoyait d’utiliser la conférence pour réécrire les règles utilisées pour élire un leader travailliste.

Les propositions verraient le système un membre, un vote qui a conduit à l’élection de Jeremy Corbyn à la tête en 2015 abandonné.

Au lieu de cela, le parti reviendrait au système utilisé avant que les règles ne soient modifiées par Ed Miliband en 2014, donnant une fois de plus aux députés et aux syndicats une plus grande voix sur la direction.

Mais les plans se sont rapidement retrouvés dans la tourmente avec un certain nombre de députés accusant Sir Keir d’être antidémocratique.

Les syndicats ont également exprimé leur inquiétude pour des raisons similaires et ont jusqu’à présent refusé d’approuver les changements.

La semaine de Sir Keir n’a fait qu’empirer mercredi lorsqu’Angela Rayner l’a remplacé aux questions du Premier ministre.

Il énonçait 10 principes qui, selon lui, constitueraient la base d’un nouveau contrat entre les travaillistes et le peuple britannique.

Mais il a été critiqué par ses détracteurs du Parti travailliste pour n’avoir aucune substance.

Les membres ont accusé le chef de n’avoir défini aucune politique et d’être trop fade dans son essai.

De manière accablante, au milieu de la multitude d’attaques auxquelles Sir Keir est confronté, même les députés conservateurs ont commencé à sympathiser avec lui.

L’un d’eux a dit à Express.co.uk : « C’est un type sympa, mais il ne l’a pas, n’est-ce pas ?

“Il n’y a aucune chance qu’il soit un futur Premier ministre.”

Un autre député conservateur a déclaré: “J’aime Keir sur le plan personnel, vraiment.

“Je suis vraiment désolé pour lui, il a un travail impossible quand on regarde les fous qu’ils ont dans leur groupe.”

La conférence du Parti travailliste commence samedi.

Sir Keir Starmer s’adressera aux délégués dans son premier discours en personne aux membres depuis qu’il est devenu chef mercredi prochain.