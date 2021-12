Keir Starmer fustige Boris comme des « promesses non tenues » qui le « rattrapent » désormais – « Toxique ! | Politique | Nouvelles

À la suite des élections partielles d’Old Bexley et de Sidcup jeudi au cours desquelles les travaillistes ont remporté une oscillation de 10%, le parti de Sir Keir s’est senti enhardi et a averti que bien que les conservateurs aient conservé une majorité significative, le « contraste entre nous et le gouvernement deviendra plus frappant . » Dans sa première interview depuis le brutal remaniement travailliste la semaine dernière, Sir Keir a déclaré que malgré le coup de pouce « indéniable » tiré de la pandémie, les « fissures » commençaient à apparaître.

Il a déclaré au Times : « La plupart des gens veulent que le gouvernement réussisse.

«Au cours des quatre à six dernières semaines, cela montre maintenant des fissures.

« Le bénéfice du doute n’est pas là comme il l’était.

« Les promesses non tenues du Premier ministre le rattrapent.

« Ce qui commence à être évident pour les gens, c’est que cela leur fait du mal. »

Il a poursuivi en avertissant que les prochains mois verraient davantage de personnes confrontées à une crise du coût de la vie en raison de l’augmentation de l’inflation, des prix de l’énergie et des taxes.

Il a poursuivi: «Les promesses non tenues du Premier ministre vont commencer à frapper les gens dans leur poche.

« Le talon d’Achille de ce gouvernement est qu’il s’agit d’un gouvernement à taxes élevées, à prix élevés et à faible croissance.

Les conservateurs seront confrontés à un autre défi du parti de Sir Ed Davey dans deux semaines lorsque les électeurs du North Shropshire décideront qui remplacera l’ancien député Owen Paterson, partisan du Brexit.