Keir Starmer humilié alors que le parti travailliste monte dans les sondages à chaque fois qu’il s’auto-isole | Politique | Nouvelles

Sir Keir Starmer a dû s’isoler cinq fois en raison d’un coronavirus depuis qu’il est devenu leader travailliste. Le député de Holborn et St Pancras a eu du mal à percer dans les sondages, YouGov suggérant que 42% des Britanniques n’aiment pas Sir Keir.

Depuis qu’il est devenu chef du parti travailliste, Sir Keir a reçu l’ordre de s’isoler les 14 septembre et 5 décembre 2020, ainsi que les 25 janvier, 21 juillet et 27 octobre 2021

En octobre, le chef du parti a été testé positif au Covid et s’est dit « absolument vidé ».

Il a ajouté: «J’étais absolument dégoûté ce matin d’avoir été testé positif pour Covid juste avant les PMQ et juste avant la réponse budgétaire.

« Je vais bien, mais il est évidemment important que nous suivions les règles. »

Cependant, selon le Sunday Times, qui a analysé les sondages YouGov à chaque fois que Sir Keir s’est isolé en raison de Covid, les travaillistes ont tendance à mieux performer lorsque le chef du parti est absent.

Le 9 septembre, les conservateurs avaient une avance de quatre points sur les travaillistes, mais le 17 septembre, lorsque Sir Keir a été isolé pour la première fois, les partis étaient au coude à coude à 40 %.

Les 22 décembre et 27 janvier, YouGov a estimé que les travaillistes avaient quatre points d’avance sur les conservateurs tandis que le chef du parti s’isolait.

Bien que les conservateurs aient profité d’une bonne avance dans les sondages au cours de l’été, le 21 juillet, les travaillistes n’avaient que quatre points de retard.

Le dernier sondage de YouGov du 4 novembre, qui a interrogé 1 699 Britanniques, a vu les travaillistes à 35% et les conservateurs à 36%.

LIRE LA SUITE : Brexit LIVE : Crache, Macron ! Les Français sommés de rembourser les pêcheurs britanniques

Matt Chorley, journaliste et animateur du Times, a déclaré dans son article : « Il n’y a qu’une leçon à tirer de cela. Annulez le wi-fi. Découpez son sim.

« On ne doit pas laisser Starmer sortir de la maison.

«Ce sont des conseils multipartites. La plupart des conservateurs bénéficieraient d’un sort hors de vue, hors de l’esprit après que le lobbyiste alimentaire à temps plein Owen Paterson a annoncé qu’il ne ferait plus son travail de député à côté.

« Ils doivent être sauvés d’eux-mêmes, pour les empêcher de voter pour des choses simplement parce que Boris Johnson le leur a dit, puis d’être surpris qu’il ait des problèmes d’engagement. »

A NE PAS MANQUER

Cela survient alors que Sir Keir a fustigé Boris Johnson et les conservateurs pour avoir initialement voté en faveur de la refonte du processus disciplinaire après qu’Owen Paterson a commis une violation « flagrante » des règles de lobbying.

L’ancien député du North Shropshire s’est vu imposer une suspension de 30 jours après un rapport du commissaire parlementaire aux normes qui a révélé qu’il avait enfreint les règles de plaidoyer rémunéré.

Malgré un vote 250-232 en faveur de la suspension de la suspension de M. Paterson et de la réforme du système de normes communes, M. Johnson a fait demi-tour un jour plus tard et les plans ont été abandonnés.

Écrivant pour le i, Sir Keir a déclaré : « Notre politique devrait être un phare de ce qui est bon et de ce qui est possible.

« Les députés sont à juste titre tenus à un niveau plus élevé. Lorsque ces normes ne sont pas respectées, nous devrions avoir le courage de l’admettre.

« Le public britannique peut pardonner les erreurs – il ne peut pas pardonner l’arrogance et les mensonges. »

Cependant, Scott Crichton Styles, maître de conférences en droit à l’Université d’Aberdeen, a déclaré dans The National que Sir Keir « manquerait un objectif ouvert » au cours de la rangée.

Il a déclaré: «Starmer a été un échec complet jusqu’à présent en tant que leader travailliste.

«Malgré le fait de faire face au clown complaisant et incompétent qu’est BoJo, le Parti travailliste reste constamment en retard dans les sondages.

« Starmer a été incapable de développer des politiques attrayantes et il a tout le charisme d’un message enregistré.

«Maintenant, il semble qu’il manque également à la fois de sens politique stratégique et de modestie personnelle en insistant sur une certaine défaite travailliste plutôt que de permettre une éventuelle victoire indépendante.

« Il semble que Starmer préférerait que sa propre équipe rate un but ouvert plutôt que de laisser quelqu’un d’autre en marquer un! »