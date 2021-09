Keir Starmer humilié alors que les Londoniens s’efforcent de l’identifier comme le « leader du travail de l’ombre ? | Politique | Nouvelles

Sir Keir Starmer a été accusé de ne pas avoir marqué les électeurs depuis son élection à la tête du parti travailliste en avril 2020. BBC London a testé la capacité des Londoniens à identifier Sir Keir avec un jeu de “Nommez le politicien”, en se promenant la Capitale avec une photo du leader et demandant aux passants qui il était. Alors que certains avaient une vague idée de son identité, certains ayant du mal à se souvenir de son nom, d’autres ont carrément omis de dire qui il était.

Un homme a dit : « Oui, c’est le leader travailliste fantôme. Quel est son nom ?

“Monsieur… je ne me souviens pas de son prénom. Mais oui, c’est le leader travailliste de l’ombre.”

Un autre homme a dit: “Non, je n’en ai pas vraiment. Je n’en ai aucune idée. Non, désolé.”

Une jeune femme a répondu : « Non, je ne sais pas qui c’est », et lorsqu’on lui a demandé si elle voulait deviner, elle a répondu : « Non, je me mettrais probablement dans l’embarras. »

Une adolescente a répondu au défi en disant: “Celui avec le nom étrange. Kid Starmer ou quelque chose?”

Et un homme a dit avec confiance, “c’est Keave Starmer” avant d’être corrigé.

Le leader travailliste est apparu dimanche au Andrew Marr Show pour discuter de ses propositions politiques avant son discours d’ouverture à la conférence du parti travailliste à Brighton mercredi.

L’animateur Andrew Marr a également évoqué les difficultés de Sir Keir à se faire une place auprès des électeurs, en déclarant: “Vous êtes leader depuis 18 mois maintenant.

“Mais nous sommes passés d’une élection où les gens ne nous entendraient pas, ils ne nous donneraient pas l’heure de la journée – l’année dernière, j’ai dit dans mon discours de conférence, ‘écoutez encore, donnez-nous une autre audition’ – nous sommes maintenant obtenir cela.

“Je suis sorti pendant des mois cet été pour parler à des gens qui ne votent pas travailliste à travers le pays.

“Et ils sont ouverts, ils sont prêts à nous donner une audition. Ce que cette conférence nous donne est une excellente occasion de présenter notre cas.”

Sir Keir prononcera son discours de conférence du parti le dernier jour de l’événement mercredi.