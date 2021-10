Un partisan du parti travailliste mécontent a critiqué le chef du parti Sir Keir Starmer dans une diatribe fulgurante au présentateur de LBC Matt Ftei. Fayaz a appelé de Marylebone à Londres pour critiquer la direction actuelle du Labour et la performance de Sir Keir. Il a déclaré que le leader travailliste n’avait pas laissé de traces sur le gouvernement conservateur et avait “démoralisé” le noyau des électeurs travaillistes avec ses attaques contre la gauche du parti.

L’appelant Fayaz a déclaré à LBC: “Je crains que la façon dont Starmer va en termes de démoralisation de sa base de votes ne soit perdante.

“Je pense qu’il est temps que quelqu’un intervienne et unisse le parti, je ne sais pas si c’est Andy Burham, ou Sadiq Khan ou Clive Lewis.

“Mais ce leader actuel a été complètement incapable de faire une brèche.

“Peu importe combien de personnes meurent et quelles que soient les pénuries de carburant, il continue d’avoir huit à dix points de retard sur les conservateurs.

“Je ne pense pas vraiment que nous puissions éviter une autre victoire électorale des conservateurs.”

Fayaz a poursuivi : « Le Parti travailliste s’est en fait uni et a élu Starmer.

“Maintenant, personne ne croit un mot de ce qu’il dit.”

“J’avais l’impression qu’à un moment donné, ça allait être un peu This Is Your Life, Michael Parkinson allait arriver et lui donner un peu plus d’informations sur sa vie.

“Je veux dire que nous n’avions pas vraiment besoin d’entendre tout ce que je veux dire, je comprends que nous devons comprendre d’où vient ce gars.

“Mais nous avons eu 17 mois pour entendre de quoi parle Keir Starmer et nous n’avons rien entendu de lui.”

“Absolument rien et tout le monde dit qu’il va y avoir un Parlement suspendu, c’est tout ce qu’il est, il attend le moment où ils vont juste être à nouveau battus.”