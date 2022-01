Le député de Holborn et St Pancras a été contraint de sauter un certain nombre de PMQ depuis qu’il a occupé le poste le plus élevé après avoir été en contact étroit avec un cas de Covid d’avoir lui-même attrapé le virus.

Il a été testé positif pour la dernière fois en octobre 2021.

Son dernier isolement sera un coup dur pour Sir Keir qui espérait profiter de la fin de l’année pour redémarrer son leadership assiégé.

Plus à venir…