Keir Starmer news: Boris Johnson a décroché la plus grande avance des conservateurs de 2021 dans le dernier sondage | Politique | Nouvelles

Le sondage YouGov auprès de 1 699 adultes britanniques du 19 au 20 mai demandait: S’il y avait des élections générales demain, pour quel parti voteriez-vous? Près de la moitié (46%) ont soutenu les conservateurs – en hausse légèrement d’un point de pourcentage par rapport au dernier sondage effectué les 11 et 12 mai. Le soutien au travail a chuté de deux points supplémentaires à 28 pour cent.

Cela signifie non seulement qu’il s’agit de la plus grande avance des conservateurs de 2021 à ce jour, mais aussi du plus grand écart entre les deux parties depuis le 6 mai de l’année dernière.

La baisse du soutien au parti de Sir Keir est également la part la plus basse du Labour depuis avril 2020 – à peine 16 jours après sa première élection en tant que nouveau chef, succédant à Jeremy Corbyn.

La dernière fois que le parti travailliste a glissé en dessous de 28% dans un sondage, c’était il y a plus de 18 mois, le 11 novembre 2019, lorsque le parti a sondé 27%.

M. Johnson a également étendu son avance dans la question du “ meilleur Premier ministre ” de YouGov sur Sir Keir à 16 points.

Deux Britanniques sur cinq (40%) ont déclaré qu’il ferait un meilleur chef de gouvernement – une augmentation de six points de pourcentage par rapport au dernier sondage sur cette question le 14.

En revanche, le soutien à Sir Keir en tant que Premier ministre a de nouveau plongé, en baisse de quelques points à seulement 24%.

Plusieurs personnes réagissant au sondage YouGov ont suggéré que le dernier sondage accablant pousse Sir Keir plus près de la porte de sortie en tant que dirigeant travailliste.

Le pair travailliste Lord Andrew Adonis, un critique virulent de Sir Keir au cours des dernières semaines, a tweeté: “De toute évidence, la situation du Parti travailliste est insoutenable.”

LIRE LA SUITE: Le complot de vengeance de l’UE sur le Brexit: l’Irlande est utilisée comme “ pion ” pour “ battre la Grande-Bretagne ”

Une quatrième personne a tweeté: «J’ai voté pour Sir Keith et aidé à convaincre mon grand-père sceptique de 97 ans de voter Keith aussi!

“Mais tout pour rien car tout autre dirigeant aurait 20 points d’avance sur le pire gouvernement de l’histoire!”

Sir Keir a été averti à plusieurs reprises par les critiques qu’une défaite dans un autre des sièges marginaux du “ mur rouge ” du Labour à l’élection partielle de Batley et Spen le verra expulsé en tant que chef après seulement un an à la tête.

George Galloway, qui a été député travailliste pendant 16 ans jusqu’en 2003, a annoncé que son Parti des travailleurs de Grande-Bretagne, qu’il a fondé en décembre 2019, contestera les prochaines élections partielles dans le West Yorkshire.

Il a averti qu’une répétition du résultat désastreux de l’élection partielle de Hartlepool signifierait la fin du court règne de Sir Keir en tant que dirigeant travailliste, avec des membres furieux lançant une réaction furieuse avec un défi de leadership.

M. Galloway a déclaré à Express.co.uk: “Il est gravement endommagé et pourrait être le coup de grâce alors que c’était complètement inutile.

«Une défaite aux élections partielles de Batley et Spen plongera les travaillistes dans le chaos.

“Ce sera la fin pour Starmer et si le Parti travailliste perd, il y aura un défi de leadership, très probablement de la part d’Angela Rayner, et il sera absent.”

Les travaillistes sont également confrontés à un énorme mal de tête sur le moment de tenir l’élection partielle alors que la pression continue de monter sur le leader Sir Keir Starmer.

Cela pourrait avoir lieu dans quelques semaines, profitant potentiellement de meilleures performances marginales des candidats travaillistes du West Yorkshire lors de ces élections locales.

Mais s’ils choisissent de le retarder en prenant le temps de choisir le bon candidat, Boris Johnson et son parti conservateur connaîtront probablement un énorme «rebond de vaccin», toutes les restrictions de verrouillage de Covid ayant été levées d’ici là.