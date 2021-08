Keir Starmer news : Jeremy Corbyn pourrait être réintégré en tant que député travailliste par conférence | Politique | Nouvelles

Travail: Lammy défend les appels à «embrasser l’héritage de Blair»

Sir Keir Starmer a retiré le whip de l’ancien leader travailliste, en réaction aux commentaires qu’il a faits après la publication d’un rapport majeur sur l’antisémitisme au sein du parti. M. Corbyn a également perdu brièvement son adhésion au parti travailliste, mais celle-ci a été rétablie après 19 jours.

Les Corbynites espèrent utiliser la conférence annuelle du Labour le mois prochain pour adopter une motion qui pourrait voir M. Corbyn reconquérir le whip du Labour.

Selon The Guardian, un texte est diffusé par la Campagne pour la démocratie du Parti travailliste qui donnerait aux membres du parti le dernier mot sur les questions disciplinaires.

Les sections syndicales locales sont invitées à soutenir la proposition, qui pourrait ensuite être mise aux voix lors de la conférence.

Le changement « exigerait que le PLP [Parliamentary Labour Party] et whip en chef de faire rapport directement à la conférence, y compris sur la discipline des députés, la conférence pouvant confirmer ou rejeter les décisions disciplinaires qui préoccupent les délégués ».

Cependant, cela a indigné certains initiés travaillistes, qui craignent que cela ne provoque le chaos autour de questions sensibles telles que le harcèlement sexuel.

La députée travailliste Charlotte Nichols a déclaré: «La dernière chose dont nous avons besoin est un changement de règle qui pourrait conduire à une seconde estimation de l’issue des affaires d’intimidation et de harcèlement sexuel ou au débat sur des affaires disciplinaires individuelles.

“Ce n’est pas ainsi que notre système de plaintes devrait fonctionner et devrait être rejeté s’il va à la salle de conférence.”

Si la proposition est soumise à la conférence et approuvée, ce serait un énorme embarras pour Sir Keir.

L’année dernière, la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC) a publié un rapport sur l’antisémitisme au sein du Parti travailliste.

Il a conclu que le parti travailliste avait enfreint la loi sur l’égalité dans deux cas et aurait pu traiter les incidents plus efficacement «si la direction avait choisi de le faire».

Le document indiquait : « Nous avons trouvé des exemples précis de harcèlement, de discrimination et d’ingérence politique dans nos preuves.

« Mais tout aussi préoccupant était le manque de leadership au sein du parti travailliste sur ces questions, ce qui est difficile à concilier avec son engagement déclaré en faveur d’une approche de tolérance zéro à l’égard de l’antisémitisme. »

En réponse au rapport, M. Corbyn a affirmé que l’antisémitisme travailliste était « considérablement surestimé pour des raisons politiques par nos opposants ».

Cela a rendu furieux Sir Keir, qui s’était excusé auprès de la communauté juive de Grande-Bretagne et avait décrit la publication du rapport comme « un jour de honte » pour les travaillistes.

Il a ajouté que quiconque a soutenu que le problème de l’antisémitisme du Labour a été inventé ou exagéré fait « partie du problème et devrait être loin du Parti travailliste ».

Peu de temps après que les remarques de M. Corbyn ont été rendues publiques, il a été suspendu du parti et a perdu le whip.

Le mois dernier, les travaillistes ont voté l’interdiction de quatre factions politiques de gauche du parti.

Les partisans de Resist, Labour Against the Witchhunt, Labour in Exile Network et Socialist Appeal ne peuvent plus être membres du parti.

Dimanche, John McDonnell, l’ancien chancelier fantôme du Labour, a exhorté Sir Keir à restituer le fouet à M. Corbyn.

Il a tweeté : « Permettre à la question du retrait du whip de Jeremy de s’éterniser dans la conférence n’est pas seulement mauvais, mais électoralement et tactiquement inepte.

«Même si Starmer remporte le vote lors d’une conférence, cela met en évidence un parti amèrement divisé, rebutant les électeurs. Conseil : grandissez et réintégrez-vous.

En décembre 2019, M. Corbyn a mené le parti travailliste à sa pire défaite aux élections générales depuis 1935.