Keir Starmer news: La cote du leader travailliste s’effondre alors que Boris est au plus haut niveau depuis mai | Politique | Nouvelles

Les chiffres sinistres de Sir Keir proviennent de la publication du dernier Political Tracker de la société de sondage Savanta ComRes, qui a interrogé en ligne 2092 adultes britanniques âgés de 18 ans et plus du 12 au 14 mars. La favorabilité nette du dirigeant travailliste a chuté de trois points par rapport à février à moins de sept pour cent. En revanche, le Premier ministre M. Johnson a vu sa cote de favorabilité augmenter de trois points par rapport au mois dernier à plus de trois pour cent.