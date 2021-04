Keir Starmer news: Le dirigeant travailliste attaqué pour le revirement de défense commerciale du Brexit | UK | Nouvelles

Keir Starmer doit « montrer plus de passion », déclare Andrew Fisher

Selon la proposition, le gouvernement ne serait autorisé à acheter du matériel militaire à l’étranger que s’il peut prouver qu’il ne peut pas être fabriqué au Royaume-Uni. Cependant, l’année dernière, Sir Keir, un ancien resté, continuait de plaider pour «l’union douanière et l’alignement du marché unique» avec l’Europe.

En vertu des règles de concurrence de l’UE, qui mettent l’accent sur «l’égalité de traitement», la politique «britannique par défaut» du dirigeant travailliste serait illégale.

S’adressant à Express.co.uk, le député Andrew Bridgen a déclaré: «C’est le comble de l’hypocrisie de M. Starmer.

«Il a passé des années à prêcher à tout le monde que nous devons rester dans le marché unique de l’UE et suivre ses règles, règles qui rendraient son annonce aujourd’hui illégale.

«Il semble qu’il n’y ait aucun problème que le dirigeant travailliste ne fasse pas volte-face pour un bref titre.»

« Il semble qu’il n’y ait aucun problème que le dirigeant travailliste ne bascule pas » (Image: GETTY)

« Il a passé des années à prêcher à tout le monde que nous devons continuer à faire partie du marché unique de l’UE » (Image: GETTY)

Avant les élections générales de 2019, Sir Keir a fait campagne avec passion pour un deuxième référendum sur l’adhésion de la Grande-Bretagne à l’UE et a déclaré qu’il soutiendrait un vote « Rester ».

Le janvier suivant, alors qu’il s’adressait à The Observer, il a appelé la Grande-Bretagne à avoir «une relation économique étroite avec l’UE» après le Brexit.

Sir Keir a déclaré: «L’argument en faveur d’une union douanière et d’un alignement sur le marché unique est aussi puissant aujourd’hui qu’il l’était avant les élections.»

Cependant, l’adhésion au marché unique, fondée sur une «concurrence ouverte» économique, se heurterait aux dépenses de défense sur une base «britannique par défaut».

Keir Starmer a soutenu un autre référendum sur l’adhésion à l’UE en 2019 (Image: GETTY)

S’adressant à la BBC en janvier, Sir Keir a insisté sur le fait que les travaillistes ne ramèneraient pas la Grande-Bretagne dans l’UE, commentant: «Je ne pense pas qu’il y ait lieu de rejoindre l’UE. Ce n’est pas réaliste. »

Mercredi, Sir Keir a plaidé en faveur de sa politique de « construction britannique par défaut » lors d’une visite à Plymouth.

Il a déclaré: «Donner la priorité aux entreprises britanniques à travers les dépenses de défense n’est pas seulement un investissement dans l’emploi mais dans nos communautés, et une économie plus sûre.

«Sous ce Premier ministre, nous avons vu des promesses non tenues, des tergiversations et des retards, au détriment des entreprises de la chaîne d’approvisionnement britannique et de l’argent des contribuables.»

Keir Starmer veut une politique de «construction britannique par conception» pour les dépenses de défense (Image: GETTY)

Starmer lors d’un rassemblement pour un deuxième référendum sur le Brexit en 2019 (Image: GETTY)

S’adressant au Daily Mirror, John Healey, le secrétaire à la Défense fantôme, a ajouté: «Bien sûr, il y aura des équipements ou des systèmes essentiels qui ont un sens stratégique pour la Grande-Bretagne à développer avec des alliés ou à acheter directement à l’étranger, mais nous voulons voir beaucoup barre plus élevée pour cela.

«Lorsqu’elles sont bien faites, les dépenses de défense ont un effet multiplicateur, renforçant notre économie britannique.

«Covid a exposé les risques liés au recours aux chaînes d’approvisionnement étrangères.

«La politique » britannique par défaut « du Labour renforcerait la souveraineté et la sécurité du Royaume-Uni. »

Le mois dernier, le gouvernement a publié son examen de la défense qui verra 24 milliards de livres supplémentaires dépensés pour l’armée britannique au cours des quatre prochaines années.

Cependant, l’armée sera réduite à 72500 hommes d’ici 2025, son plus bas niveau depuis 1714.

Au lieu de cela, l’accent sera davantage mis sur les nouvelles technologies pour la guerre électronique, les drones et la guerre spatiale.

Le HMS Queen Elizabeth est le navire amiral de la flotte britannique (Image: GETTY)

La Royal Navy verra également augmenter la taille de sa flotte de surface.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que les réformes donneraient à la Grande-Bretagne «une déplorabilité et un avantage technologique accrus» dans tout conflit futur.

Il a ajouté que s’accrocher à des «capacités obsolètes» en raison du «bouclier de la sentimentalité» mettrait le personnel de service en danger.

Le Parti travailliste a été contacté par Express.co.uk pour commenter.